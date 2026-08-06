Apple готовит революцию: AirPods с камерами могут выйти уже этой осенью

По данным Bloomberg, компания уже завершает разработку новых AirPods со встроенными камерами.

Apple может ускорить запуск новой версии AirPods со встроенными камерами. Изначально такие наушники ожидались в 2027 году, однако теперь корпорация якобы рассматривает возможность представить инновационное устройство уже этой осенью вместе с новыми iPhone, пишет Bloomberg.

По данным источника, речь идет не о камерах для съемки фото или видео. Сенсоры должны стать "глазами" для Siri и системы Visual Intelligence. Наушники смогут анализировать окружающую обстановку, распознавать предметы перед человеком и предоставлять дополнительную информацию с помощью ИИ.

Такой подход выглядит гораздо практичнее, чем постоянно доставать iPhone, чтобы активировать Visual Intelligence через камеру смартфона.Наушники всегда находятся на уровне головы, поэтому они лучше подходят для постоянного анализа окружающего пространства.

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Из-за более сложной начинки такая модель, вероятно, будет дороже нынешних AirPods Pro 3 за 249 долларов. Именно поэтому Apple якобы рассматривает для нее название AirPods Ultra, а не AirPods Pro 4. Такой брендинг позволил бы сразу отделить новинку как более премиальный продукт.

Также этой осенью ожидается премьера нового поколения умных очков Meta. Если слухи окажутся правдой, AirPods с камерами могут стать попыткой Apple выйти в тот же сегмент носимых ИИ-гаджетов еще до появления собственных смарт-очков Apple Glass.

Ранее Bloomberg узнал, что Apple представит сразу шесть новых iPhone в 2027 году. Среди них – базовый iPhone 18, второе поколение iPhone Air и специальный iPhone к 20-летию серии.

Напомним, 1 сентября Тим Кук покинет должность главы Apple после более 15 лет руководства компанией – его место займет Джон Тернус. Ранее он был вице-президентом по разработке аппаратного обеспечения. Будущий глава, комментируя грядущие продукты компании, заявил, что Apple снова готова "изменить мир".

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