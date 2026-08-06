Rockstar анонсировала новый трейлер и геймплей GTA 6 – его покажут на Netflix

Премьера состоится 27 августа в 22:00 по киевскому времени.

Rockstar анонсировала новый показ долгожданной Grand Theft Auto 6. Третий трейлер игры, который компания описывает как расширенный взгляд, покажут 27 августа в 22:00 по киевскому времени.

Примечательно, что презентация пройдет не на YouTube или Twitch – кадры геймплея сначала покажут на Netflix, а через шесть часов ролик появится на YouTube-канале Rockstar и официальном сайте GTA 6. Потребуется ли для посмотра подписка на Netflix, неизвестно.

Судя по названию, новый показ удет больше обычного трейлера и может включать кадры геймплея, сюжетные сцены и подробности о мире GTA 6. Ранее фанаты уже выражали беспокойство, что Rockstar по-прежнему не показала живого геймплея GTA 6, хотя до релиза игры остается всего три месяца.

Видео дня

Напомним, GTA 6 выйдет 19 ноября на PS5 и Xbox Series. Предзаказы уже стартовали – в Украине самую дешевую версию оценили в 3500 грн, а за ультимативное издание придется выложить 4300 грн. Релиз на ПК ожидается позднее.

Действие Grand Theft Auto 6 развернется в современной версии Вайс-Сити. Впервые в истории серии одним из главных героев станет девушка – Люсия. Вместе с напарником и возлюбленным Джейсоном они образуют преступный дуэт в стиле Бонни и Клайда.

"Джейсон и Лусия всегда знали, что играют по чужим правилам. Но когда попытка заработать легкие деньги пошла не по плану, они оказались на темной стороне самого солнечного места в Америке, посреди криминального заговора, простирающегося на весь штат Леонида, – и выбраться из этой передряги можно только общими усилиями", – официальный синопcис GTA 6.

УНИАН рассказывал, что геймеры нашли способ "бесплатно" купить GTA 6 на Xbox, выполняя задания в Microsoft Rewards.

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