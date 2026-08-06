Россия может использовать украинские БПЛА для атак на цели в Балтии, – литовская разведка

Россия стремится избежать ответственности за удары по территории НАТО.

Россия рассматривает возможность использования захваченных беспилотников украинского производства для атак на критически важную инфраструктуру в Балтийском регионе. Об этом говорится в отчете военной разведки Литвы, пишет LRT.

Согласно отчету, Россия может задействовать захваченные украинские беспилотники, чтобы попытаться создать неопределенность относительно происхождения атаки и с целью скрыть ответственность за любые удары по территории НАТО.

Министр обороны Литвы Робертас Каунас также подтвердил эту оценку.

Видео дня

"У нас есть данные, что Россия рассматривает возможность проведения нетрадиционных кинетических атак против критической инфраструктуры в Балтийском регионе. Вполне вероятно, что Россия может использовать для этой цели беспилотники украинского производства", – сказал он.

В то же время он не сообщил подробностей о потенциальных целях или времени возможных атак.

Угрозы странам Балтии со стороны РФ – что известно

Как сообщал УНИАН, ранее Литва заявила, что располагает разведывательной информацией о том, что РФ планирует нападения на инфраструктуру, поэтому в качестве меры предосторожности будет усилена охрана объектов, энергетики и транспорта.

В то же время президент страны Гитанас Науседа подчеркнул, что не располагает информацией о том, когда и где планируются эти атаки.

Стоит отметить, что Литва является членом НАТО и граничит с российской эксклавой Калининградом и союзником Москвы – Беларусью. Страна утроила свои расходы на оборону со времени вторжения РФ в Украину в 2022 году.

Вас также могут заинтересовать новости: