Украинец в Германии шпионил за оборонным предприятием, его задержали

Мужчина делал и отправлял фотографии завода кураторам из иностранной спецслужбы.

В Германии арестовали 33-летнего гражданина Украины, которого подозревают в съемке завода по производству вооружений в Баварии с целью "подготовки диверсионных акций". Он действовал по заказу иностранной спецслужбы. Об этом полиция Баварии заявила в четверг, 6 августа, пишет Deutsche Welle.

Украинца задержали 2 августа в Тюрингии. На следующий день следственный судья районного суда Мюнхена выдал ордер на арест. Мужчину поместили в следственный изолятор в Баварии.

Правоохранители подозревают, что он является так называемым "агентом низкого уровня" разведывательной службы иностранного государства, не уточняя, на какую именно спецслужбу мог работать мужчина. По данным полиции, украинец, вероятно, сфотографировал предприятие в июне этого года и передал снимки своим заказчикам. Он взят под стражу на время ожидания судебного разбирательства.

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Расследование проводится при участии правоохранительных органов, спецслужб, а также нового Объединенного центра противодействия гибридным угрозам (GAZ Hybrid). Он был создан этим летом, в июне.

Инцидент в аэропорту Лейпцига

Напомним, что в среду, 5 августа, рядом с украинским транспортным самолетом Ан-24 в аэропорту Лейпцига был обнаружен дрон с взрывчатым веществом. Оказалось, что детонатор в этом устройстве был сломан. Однако умышленно или случайно – пока неизвестно. При этом отмечается, что в той части аэропорта находились четыре украинских самолета.

СМИ отмечали, что аэропорт в Лейпциге стал "европейской базой" для украинских транспортных самолетов. А также – перевалочным пунктом для поставок в Киев.

В МИД Украины подчеркнули, что в ходе инцидента не пострадали ни люди, ни оборудование. Самолет также остался неповрежденным. Расследование продолжается.

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