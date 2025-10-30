23 октября наконец закончились трамповские "2-3 недели", терпение "Короля" лопнуло и Вашингтон ввел санкции против РФ. Это были первые антироссийские санкции именно от Дональда Трампа за все время второй каденции - и сразу по "больному" для Кремля месту (по нефтяному экспорту). "Трамп наш", - как говорится. На некоторое время...

Конечно, хоть санкции и были подписаны американским президентом 23 числа, но будет еще переходный период до 21 ноября, когда они уже полноценно вступят в силу. Таким образом Путину дают определенное время на размышления, чтобы он пошел на условия американцев.

Но тот начал нервничать и извиваться как уж на сковородке, ища способы одновременно запугать и соблазнить Трампа, чтобы он отказался от этих санкций - так, как российский диктатор это делал и раньше, но на этот раз более решительно.

Видео дня

Поэтому мы увидели одновременно отчаянные "подлизывания" Дмитриева с конфетами, завернутыми в фантики с цитатами Путина (хорошая идея, ведь показывает, чего эти "фантики" реально стоят), и угрозы всем ядерным, что есть у Кремля - "небесным тихоходом" "Буревестником" с ядерным двигателем, торпедой с ядерным двигателем "Посейдоном", баллистическим "Сарматом", который так до сих пор и не прошел успешно испытания, хотя "заблаговременно" был поставлен на вооружение. Плюс к этому стоит добавить и новый этап передвижения "Орешника" - в Кремле обещают теперь уже точно отправить его в Беларусь.

Стоит добавить, что почти все это (кроме "Сармата") является разработками и идеями еще времен Холодной войны, от которых в свое время отказались не только американцы, но и Советский Союз, в котором тогда пришли к выводу, что медленные крылатые ракеты и подводные торпеды с ядерным двигателем это не так "ядерное" оружие, как "грязная бомба" - которая, к тому же, несет радиоактивное заражение не только для потенциального врага, но и на своей же собственной территории.

Более того, из-за наличия радиоактивного "шлейфа" ракета вроде "Буревестника" "фонит" как новогодняя елка на всех натовских спутниках, из-за чего ее еще легче перехватить, чем обычную крылатую ракету.

"Сармат" тоже имеет "происхождение" из советских времен, но фактически является попыткой "отделиться" от украинских предприятий ракетостроения - попыткой неудачной, потому что оно до сих пор не летает. Во время последних испытаний ракета просто взорвалась в пусковой шахте, из-за чего Кремль тогда сообщил только об "электронных пусках" (то есть тумблер включили, а потом выключили - "стратегические учения прошли успешно").

Это все нужно перечислять, чтобы понять уровень отчаяния Путина, который получает санкции против крупнейших своих экспортеров нефти и нефтепродуктов на фоне дефицита федерального бюджета в около 6 триллионов рублей (и это еще считали до санкций - теперь точно будет больше).

А это не просто деньги в бюджет - это "мзда" олигархам, на которых опирается режим Путина. И чем меньше будет денег у Кремля на подкуп "элит", тем больше угроз будет непосредственно для самой российской власти. Ведь эти "элиты" начнут еще более рьяно делить остатки капиталов в государственном "корыте".

Следовательно, "выходить в окно" и "самоубиваться" топорами будет еще больше назначенцев от разных кланов во власти. Так, когда вы видите новости, что кого-то в РФ арестовали "за коррупцию", кто-то покончил с собой или сбежал за границу (а потом все равно покончил жизнь в изгнании) - это всегда потеря доступа к деньгам какого-то клана. Чтобы другим кланам было больше, потому что на всех уже не хватает в "кормушке".

И это все на фоне ускорения инфляции и постоянных кризисов на потребительском рынке в РФ. Там все больше проблем с топливом, рост цен из-за низких урожаев гречки, яблок, картофеля, зерновых - и даже сложно назвать что-то, по чему у россиян сейчас хорошие новости на потребительском рынке. Разве что по рыбе, которую Путин на днях посоветовал россиянам есть вместо мяса.

А что же произошло с аграркой? А все то же самое - для больших урожаев нужно топливо, рабочие руки, хороший посевной материал и удобрения. Со всем этим в этом сезоне начались проблемы в РФ, а в следующем - эти тренды только усилятся. А это снова снижение доходов для федерального и, главное, местных бюджетов, из которых финансируются "контракты" для российских наемников для участия в "СВО". И на этом фоне Трамп вводит новые санкции... Было бы хорошо, если бы он не тянул 9 месяцев и все эти процессы ускорил бы сразу, но имеем что имеем.

Однако не стоит думать, что РФ уже "посыпалась" в военном плане. Совсем нет. Они долго готовились к этому осенне-зимнему периоду, надеясь, по привычке, на то, что "рухнет" как раз Украина. Российские генералы рисовали "малые" и "большие Старуны" (по аналогии со Второй мировой войной), как они красиво и эффектно нас уничтожают "за одну неделю".

О чем Путин, вероятно, хвастался Трампу еще на Аляске, и что теперь Трамп постоянно вспоминает как пример путинской лжи. Но не получается ни быстро, ни эффектно нас захватывать. Получается только крайне медленно, по принципу "два шага вперед, один назад" и с огромными потерями. С которыми Кремль, конечно, никогда не считался и не будет - потому что других вариантов достичь "целей СВО" у Путина просто не осталось.

Именно поэтому ГосДура РФ и Кремль начали реформу призыва, который стал круглогодичным, и начали мобилизовать "резервистов", что является очевидным путем к "удешевлению" "мяса" в российских войсках, ведь даже за огромные средства все меньше россиян готовы идти умирать и подписывать контракты.

Кроме того, такие "массовые" намеки на мобилизацию в РФ являются еще одним признаком публичной эскалации - намек, прежде всего, для европейского НАТО. Не зря же публично заявлялось, что эти миллионы резервистов и призывников будут идти прежде всего в Ленинградский военный округ, которым РФ планирует воевать на Балтике, а также в "войска ПВО".

И все это одновременно с провокациями дронов и самолетов в воздушном пространстве НАТО без транспонедров - это не только провокации, а конкретный замер времени на реакцию натовцев на нарушение воздушной границы, что является, в частности, ключевым параметром перед ракетным ударом или десантной операцией, которые так любят Путин с Герасимовым.

В общем, важно отметить ключевое - вместо того, чтобы остановиться на фоне очевидных растущих проблем в экономике, финансах, промышленности, социальной политике, Кремль наоборот спешит с эскалацией. Эскалирует всеми имеющимися способами.

В том числе и по ускорению захвата украинских территорий любой ценой. Потому что ему нужно доказать не только то, что РФ - не "бумажный тигр", но и свою состоятельность как мирового "жупела", которого должны все бояться и поэтому выполнять все его прихоти.

Успехи на фронтах в Украине преувеличиваются и "упаковываются" для внешней аудитории - Европы, США и даже Китая. От веры Си в силу Путина зависит то, даст ли КНР больше ресурсов Кремлю, предоставит ли кредиты и оружие. Потому что если этот конь уже "не бегает", то Си может принять решение, что его лучше "пристрелить" и поставить в Кремле кого-то другого.

На встрече Трампа и Си будет, в частности, решаться судьба лично Путина, которого оценят, "учтут" и разыграют как разменную монету. Поэтому Путин набивает себе цену и пытается как-то "отпетлять" от худшего именно сейчас. А что произойдет через месяц - он и будет думать об этом через месяц, а не сейчас.

Впрочем, для рядового украинца и наших войск это лишь означает, что осенью россияне будут бежать вперед на фронте еще больше и пускать ракеты, КАБы/УПАБы и "Шахеды" по тылам еще активнее и масштабнее. Потому что Кремлю нужна медийность и хоть какие-то "победы", на фоне политических и экономических поражений, которые идут буквально одно за другим.

Но и мы не сидим на месте. Украина, почувствовав вновь поддержку не только европейцев, но и американцев, тоже отвечает на российскую эскалацию собственными ресурсами. Собственно, это началось еще с весны, когда мы значительно нарастили количество налетов дронов на территории РФ. Однако теперь, благодаря разведке и целеуказанию партнеров, эта активность выходит на новый уровень. Что бьет по РФ не хуже западных санкций, но значительно более эффектно.

Пункт об усилении российского ПВО резервистами на этом фоне очень показателен. Как и удары по дамбе под Белгородом, налет десятков дронов на Москву (преимущественно обманок, судя по всему) сразу после публикации OSINT'ерами локаций, где стоит российское ПВО.

Мобильные группы для борьбы с дронами прямо во дворе Кремля являются крайне красноречивым индикатором - российские генералы уже не уверены, что все три эшелона ПВО справятся с дронами, и быстро затыкают "дыры", обнаруженные OSINT'ерами (а американцы, с их спутниками, вероятно имеют еще более подробную картину). Мобильные группы в Москве - это неоспоримый пример поражения Кремля. Ведь никто из окружения Путина в феврале 2022 года не мог этого и представить.

Об ударах по НПЗ и нефтебазам, которые наносят "любезные дроны" ежедневно, и говорить не стоит - это не провал, а откровенный позор разрекламированного российского ПВО от страны, которая практически вообще не имела современной авиации и "длинной руки" в начале полномасштабки. Теперь это уже рутина. А когда-то, помните, Кремль угрожал ядеркой в ответ на украинские ракетные удары по Крыму? Такая она - эскалация. Теперь и дроны в Москве воспринимаются лишь как вопрос времени.

Конечно, ВСУ имеют проблемы "на земле", потому что РФ имеет больший потенциал по людям, а экономика ее, хоть и "заболела", но все еще имеет значительный запас прочности. Тем не менее, отказ Путина идти на перемирие в сильной позиции сейчас (потому что надеется на однозначную победу), делает все более вероятным вариант с Германией в Первой мировой, когда армия и оружие у немцев еще была, но деньги закончились. И они капитулировали практически на окраинах Парижа - столицы своего главного соперника.

Итак, российско-украинская война получила осенью новый толчок для эскалации. И если РФ уже не имеет новых "козырей", а лишь способна "масштабировать" те, что у них были, на фоне экономических проблем, Украина же дальше развивается. Да, ситуация на поле боя остается для нас сложной.

Но мы делаем как бы "отложенный старт" против РФ, отвечая почти симметрично, но с отставанием. Россияне начали войну в 2022 году именно с ударов по нефтебазам, провоцируя у нас топливный кризис - теперь мы своими ударами делаем то же самое.

Так же они выбивали активно ПВО, чтобы сделать "бесполетную зону" и свободно бомбить Украину (что им не удалось). Теперь Украина планомерно уничтожает российское ПВО - чтобы еще более свободно пускать дроны по российским стратегическим объектам.

И это уже не говоря об уничтожении белгородской дамбы - это хоть и далеко не Каховская ГЭС, но наглядно показывает, что мы вычеркиваем пункт за пунктом в нашей "книге мести". А главное - РФ теперь не знает, как это остановить, и только "мстит", нанося еще больше ударов. Но, рано или поздно, кривая наших возможностей по ударам и российских возможностей защиты (в том числе финансовых) пересекутся. И этот момент все ближе.

Вот такой он сейчас - новый этап эскалации. И теперь "козыри" имеют обе стороны.