Такое официальное соглашение между Украиной и США станет первым.

Американская компания Northrop Grumman намерена производить боеприпасы среднего калибра в Украине в рамках проекта, который будет финансироваться в "украинских долларах". Об этом заявил представитель компании, пишет Breaking Defense.

Несмотря на то, что несколько европейских оборонных компаний обязались участвовать в масштабных производственных программах в Украине, соглашение о совместном производстве с Northrop является первым публично признанным соглашением между американской компанией и правительством Украины относительно производственного проекта в нашем государстве, отмечают в издании.

"Мы работали, как вы знаете, в Украине над производством боеприпасов среднего [калибра]. Это наш первый проект, который оплачивается украинскими долларами. Мы стремимся расширить его на танковые боеприпасы калибра 155 мм, другие боеприпасы, когда найдем инновационные процессы", - отметил директор по международному бизнесу в секторе оборонных систем компании Northrop Дэйв Бартелл. Видео дня

Отмечается, что эти планы были подтверждены во время встречи Бартелла с главным заместителем помощника госсекретаря США по военно-политическим вопросам Стэнли Брауном. В то же время Бартелл не детализировал план совместного производства, а компания Northrop не предоставила комментариев для журналистов издания.

Во время выступления Браун отметил новую программу Государственного департамента США по оборонным предприятиям в Украине, которая инвестирует 2 миллиарда долларов в оборонно-промышленную базу Украины и может открыть двери для американо-украинского совместного производства.

Также он заявил, что правительство США открыто к нестандартным подходам к удовлетворению потребностей Украины.

"Мы гораздо более открыты, чем, возможно, когда-то были. Иногда это не выглядит так из-за бюрократических проблем, но мы рады обсуждению предпринимательских и инновационных подходов", - заверил Браун.

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Ранее СМИ сообщили, что ВСУ получат немецкий танк-ПВО "Франкенштейн", который состоит из модуля зенитной системы Skyranger 30 и платформы от танка Leopard 1.

"Если говорить о самом модуле Skyranger 30, который может ставиться на различные платформы, то там на самом деле неплохая штука, которая может стрелять на дальность 4 км с темпом 1000 выстрелов в минуту. Действительно, он может на крайне малых дистанциях сбивать дроны-камикадзе или крылатые ракеты", - пояснил военный эксперт Иван Киричевский, рассказывая об этой разработке.

Также сообщалось, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall намерен производить в Украине гибриды танков Leopard и ПВО Skyranger. Прототип уже представили в Париже на оружейной выставке Eurosatory 2024 года.

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