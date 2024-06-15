Украина будет непрерывно получать боеприпасы в рамках чешской инициативы, - глава МИД

Первые партии боеприпасов поступят в Украину в ближайшее время.

В ближайшие дни в Украину прибудут первые боеприпасы в рамках чешской инициативы.

Об этом в интервью "Радио Свобода" рассказал министр иностранных дел Чехии Ян Липавский. По его словам, в этом году Киев может получить значительное количество боеприпасов, поставки будут происходить непрерывно.

"К этому времени через различные каналы Чехия поставила более миллиона снарядов для Украины", - отметил Липавский. Видео дня

Глава чешского МИД добавил, что инициатива Праги поможет продолжить их поставки ВСУ.

Участие в ней принимают 20 стран, пять из них уже отправили деньги. За них Чехия может закупить боеприпасы у других государств, например, у Германии, Нидерландов, Дании, Португалии и Канады.

"Страны должны объявить, что соглашения, которые они оплачивают, выполнены, или же (объяснить - УНИАН), на каком этапе они находятся", - добавил он.

"Чешская инициатива" по снарядам для Украины - последние новости

В Чехии заявили о серьезных проблемах с поставками боеприпасов для Украины. Владелец и глава CSG Михал Стрнад сообщил, что около 50% снарядов, приобретенных его компанией по поручению чешского правительства в таких местах, как Африка и Азия, не были достаточно качественными, чтобы их можно было отправить без дальнейшей обработки в Украину. К некоторым снарядам компания вынуждена добавлять недостающие компоненты собственного производства.

Также УНИАН сообщал, что только четыре страны дали Чехии деньги на покупку боеприпасов для Украины - это Канада, Дания, Нидерланды и Португалия. При этом о готовности помочь Праге финансово заявили почти 20 стран.

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