Бывший муж Денисенко рассказал, сколько денег ему нужно для комфортной жизни в Киеве

Актер назвал сумму своих ежемесячных расходов.

Известный украинский актер и бывший военный Андрей Фединчик признался, сколько денег ему нужно для комфортной жизни в Киеве.

По словам звезды сериалов "Клан ювелиров" и "Папаньки", он тратит средства не только на себя, но и помогает сыну от брака с Наталкой Денисенко, а также своей матери и тете.

"Если я назову сумму, которая мне нужна, то все подумают: "О, зажрался". Просто у меня есть обязательные деньги, которые я получил и их не вижу, потому что должен отдать за маму, за сына, тете еще помогаю, потому что она инвалид. У меня собирается большая сумма, которую я должен отдавать каждый месяц. И плюс мне, и плюс бензин сейчас какой. В целом много нужно. Тысячи две долларов минимум", – подчеркнул Андрей блогерше Ангелине Пичик.

Фединчик также добавил, что основной заработок сейчас приносят ему не роли в кино или театре.

"Мой основной заработок сейчас - это студии дубляжа и озвучки", - отметил актер.

Напомним, ранее актриса Римма Зюбина также рассказала, сколько денег ей нужно для жизни в столице. Звезда фильма "Смак свободи" подчеркнула, что может тратить очень мало средств и не имеет стабильного заработка каждый месяц.

