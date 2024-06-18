Даже если сам модуль Skyranger немцы постепенно изготавливают, вопрос, почему они выбрали для адаптации именно Leopard 1, подчеркнул Кричевский.

В СМИ сообщили, что Украина получит немецкий танк-ПВО "Франкенштейн", который состоит из модуля зенитной системы Skyranger 30 и платформы от танка Leopard 1. Военный эксперт Иван Киричевский рассказал, что это за разработка.

"Если говорить о самом модуле Skyranger 30, который может ставиться на различные платформы, то там на самом деле неплохая штука, которая может стрелять на дальность 4 км с темпом 1000 выстрелов в минуту. Действительно, он может на крайне малых дистанциях сбивать дроны-камикадзе или крылатые ракеты", – пояснил он в эфире телеканала "Киев24".

Однако есть нюанс – при обороне города обломки сбитых целей будут лететь на жилую инфраструктуру, отмечает эксперт.

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"То есть это, извините за выражение, немножечко кастрированный "Гепард". "Гепард" обеспечивает вдвое более высокую огневую мощь, потому что два ствола, и имеет большую дальность стрельбы – 5 км. Здесь, конечно, вопрос в том, что "Гепард" мощнее, но его в мире осталось, мягко говоря, мало. (...) Skyranger хотя бы более-менее производится на экспорт по коммерческим контрактам", – продолжил он.

Эксперт отметил, что надо понимать, что даже если сам модуль Skyranger немцы постепенно изготавливают, вопрос, почему они выбрали для адаптации именно Leopard 1.

"Далее возникает логичный вопрос: у нас что, танки лишние появились? Нет, лишних танков не появилось", – констатировал Киричевский.

Немецкий "Франкенштейн" для Украины: что известно

Издание The Telegraph сообщило, что немецкий концерн Rheinmetall поставит в Украину новый танк-ПВО "Франкенштейн", предназначенный для уничтожения российских беспилотников и ракет.

Самую современную зенитную систему Skyranger компания устанавливает на корпуса танков Leopard 1 времен холодной войны.

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