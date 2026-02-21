Пока Трамп сосредоточен на Гренландии, РФ нацелилась на еще один лакомый кусок в Арктике, - WSJ

Мало где в Арктике можно найти более желанное место для России, чем Шпицберген.

Президент США Дональд Трамп заявлял, что хочет получить контроль над Гренландией, чтобы не допустить ее захвата Россией и Китаем. Однако в Арктике есть еще один остров НАТО, на котором Россия и Китай реально присутствуют и углубляют сотрудничество. Как пишет The Wall Street Journal, речь идет об архипелаге Шпицберген, который является частью Норвегии. По договору 1920 года доступ сюда разрешен многим странам, включая Россию, Китай и США, при условии, что все стороны воздержатся от использования её в военных целях.

"Места, когда-то периферийные для мировой политики, особенно Арктика, стали новыми горячими точками. И мало где в Арктике можно найти более желанное место, чем Шпицберген, расположенный на кратчайшем пути полета российских ракет, нацеленных на США, и обладающий природными ресурсами, которые Норвегия ревностно оберегала на протяжении десятилетий", - пишет WSJ.

США и Норвегия заявляют, что китайский научный центр на Шпицбергене является центром военных исследований. Единственный университет Шпицбергена в прошлом году запретил въезд китайским студентам после того, как норвежская внутренняя разведка охарактеризовала их как угрозу безопасности.

Также норвежские чиновники указывают на многочисленные недавние угрожающие заявления из Москвы. Так, Министерство иностранных дел России поставило под сомнение суверенитет Осло над Шпицбергеном, который составляет почти пятую часть норвежской территории, а депутаты РФ предложили достичь соглашения с президентом США по вопросу раздела арктических территорий.

"Нам крайне необходим Шпицберген. Там будут созданы огромные базы, способные оказывать влияние на всю Арктику", – заявил в январе прошлого года российский отставной генерал Андрей Гурулёв. Он сказал, что Россия должна взять под свой контроль и усилить свое военное присутствие в регионе, включая растущий флот атомных ледоколов.

В ответ Норвегия усилила контроль над Шпицбергеном. Было увеличено морское патрулирование фрегатами, ужесточены правила для иностранцев и обсуждается начало разведки окружающего морского дна, содержащего месторождения ценных редкоземельных элементов, востребованных современной промышленностью.

Слабое место архипелага

"Удалённость Шпицбергена делает его уязвимым", – сказала Хедвиг Моэ, ранее занимавшая должность заместителя директора норвежской внутренней разведки.

Так, в январе судно, перевозившее продовольствие на Шпицберген, было вынуждено остановиться по пути из-за технических неполадок, в результате чего острова на несколько дней остались без поставок продовольствия. Подводные кабели, обеспечивающие связь с интернетом, уязвимы для саботажа.

"Очевидно, что Шпицберген – это вторая или третья падающая костяшка домино, если мы окажемся в реальном конфликте между НАТО и Россией", – сказал Андреас Эстхаген, эксперт по Арктике из независимого Института Фритьофа Нансена. "Я все еще не думаю, что это самый вероятный сценарий, но сейчас он гораздо более вероятен, чем несколько месяцев назад, из-за того, что Соединенные Штаты подрывают как НАТО, так и территориальный суверенитет".

Трамп и Гренландия

Ранее УНИАН сообщал, что Трамп хочет купить Гренландию, но не исключает военный сценарий.

1 февраля Трамп заявил, что сделка по Гренландии уже почти согласована. Он отметил, что это будет "очень выгодная сделка" с точки зрения нацбезопасности США.

Вицепрезидент США Джей Ди Вэнс заявлял, что система противоракетной обороны (ПРО) США была бы непригодной, если бы Гренландия находилась под контролем России или Китая. Поэтому, по его словам, Трамп хочет сделать все ради национальной безопасности США.

