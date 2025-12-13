Эти гарантии будут одобрены Конгрессом и иметь обязательную юридическую силу.

Спецпосланники Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер встретятся в понедельник в Берлине с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами Германии, Франции и Великобритании, чтобы достичь соглашения по американскому плану мирного урегулирования в Украине. Как пишет Axios, ссылаясь на информацию от представителей Белого дома, при этом США готовы предоставить Украине гарантии безопасности в обмен на уступку территорий.

Основным камнем преткновения являются территориальные уступки, на которые США просят пойти Киев. В то же время сейчас американская сторона считает, что все остальные вопросы близки к разрешению, и что Зеленский, возможно, предложил путь решения территориальных вопросов.

"Представитель Белого дома отметил, что Зеленский в своих публичных заявлениях в четверг предположил, что Украина могла бы провести референдум по мирному соглашению, включающему уступку территории. По словам чиновника, США рассматривают это как прогресс", - пишет Axios.

При этом представитель Белого дома заявил, что эти обсуждения и последний раунд американо-украинских переговоров в четверг показали достаточный прогресс, чтобы убедить Трампа отправить Уиткоффа и Кушнера в Европу.

"Они верят, что есть шанс на мир, и президент им доверяет", — сказал второй представитель Белого дома.

Переговоры о гарантиях безопасности значительно продвинулись

Так, один из чиновников рассказал, что администрация Трампа готова предоставить Украине гарантии на основе статьи 5 НАТО, которые будут одобрены Конгрессом и иметь обязательную юридическую силу.

"Мы хотим предоставить украинцам гарантии безопасности, которые, с одной стороны, не будут пустым чеком, а с другой — будут достаточно сильными. Мы готовы направить его в Конгресс для голосования", — сказал американский чиновник.

Он заявил, что будут заключены три отдельных соглашения: о мире, гарантиях безопасности и восстановлении, и что последние переговоры впервые дали украинцам "полное видение будущего".

При этом, по словам чиновника, переговоры по послевоенному пакету мер по экономическому и восстановительному развитию идут хорошо.

"Когда люди видят, что они получат, а не только то, что они отдадут, они более склонны двигаться вперед… Согласно нынешнему предложению, война закончится тем, что Украина сохранит суверенитет над 80% своей территории, получит самые большие и сильные гарантии безопасности, которые она когда-либо получала, и очень значительный пакет мер по обеспечению процветания".

Вопрос украинских территорий

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос относительно украинских территорий, в частности, создание на части Донецкой области так называемой "свободной экономической" зоны должен определять народ Украины путем выборов или референдума.

В то же время в Кремле отвергли идею перемирия с целью проведения референдума в Украине.

