По данным источников издания, Трамп жестко давит на Зеленского и хочет быстрой сделки.

Дипломатическая активность вокруг войны в Украине резко усилилась, и мирные переговоры сейчас ведутся активнее, чем когда-либо с начала войны, пишет Bild со ссылкой на свои источники.

Так, уже в понедельник, 15 декабря, в Берлине запланирован саммит на высшем уровне с участием лидеров европейских стран, руководства ЕС и НАТО. В столицу Германии прилетит и президент Украины Владимир Зеленский. Также, по информации The Wall Street Journal, американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер также лично прилетят в Берлин, хотя ранее речь шла только о переговорах по видеосвязи.

"В Берлине это расценивают как сигнал о том, что Белый дом давит на стороны и хочет быстрой сделки", - пишет Bild.

При этом, по информации издания, переговоры сейчас идут интенсивнее, чем в любой момент с февраля 2022 года:

"Источники утверждают, что Трамп оказывает жесткое давление на Зеленского, подталкивая его к уступкам, в том числе на фоне внутреннего политического ослабления украинского президента из-за коррупционного скандала".

Одним из самых чувствительных вопросов остается Донбасс. Согласно предложению США, украинские войска должны выйти из части Донецкой области. Впоследствии эта территория может стать "демилитаризованной зоной". Также будут обсуждаться вопросы гарантий безопасности для Украины, восстановление разрушенных городов и судьба замороженных российских активов.

При этом, как стало известно BILD, в ЕС и США пока нет единой позиции по использованию этих средств: часть европейских стран хочет использовать эти деньги напрямую для поддержки Украины, тогда как Вашингтон настаивает на создании американского фонда восстановления. По данным источников, новым неофициальным дедлайном, к которому Трамп хотел бы увидеть результат на переговорах, считается Рождество.

Мирные переговоры

Владимир Зеленский ранее предположил, что Украина могла бы провести референдум по мирному соглашению, включающему уступку территории. По данным Axios,, США рассматривают это как прогресс.

При этом один из чиновников Белого дома рассказал, что администрация Трампа готова предоставить Украине гарантии на основе статьи 5 НАТО, которые будут одобрены Конгрессом и иметь обязательную юридическую силу.

По данным источников издания, согласно нынешнему предложению, Украина сохранит суверенитет над 80% своей территории, получит "самые большие и сильные гарантии безопасности, которые она когда-либо получала", и значительный пакет мер по обеспечению процветания.

