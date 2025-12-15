Дикий утверждает, что сейчас враг будет продолжать давить на Донецкую область.

Операция, которую провели Силы обороны Украины возле Купянска Харьковской области, была блестящей. Об этом в эфире "Radio NV" рассказал Евгений Дикий - ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона "Айдар".

"Купянский котел, которым нас пугал Путин таки произошел, но в противоположном направлении. Россияне гордились, кстати, законно, что им удалось форсировать реку Оскол, а теперь перед ними сверхзадача - форсировать Оскол обратно. Как теперь холодную зимнюю реку вброд перейти обратно? Но есть альтернатива - сдаваться в плен", - подчеркнул он.

По его словам, Силам обороны Украины удалось Купянск полностью отрезать от того компонента РФ, который по ту сторону Оскола.

"Город превратили в капкан, ловушку. Блестящая просто операция. Такого мы давно не видели с обеих сторон при таком количестве дронов и больших кол-зонах", - сказал Дикий.

Эксперт утверждает, что сейчас враг будет продолжать давить на Донецкую область. Он отметил, что сейчас очень тревожные и неприятные для нас новости из Северска, который становится местом наступления россиян, туда они перебрасывают часть своих сил с других направлений.

При этом подчеркнул, что наступление врага удалось затормозить Гуляйполя Запорожской области. Ветеран АТО добавил:

"Но пока нельзя сказать, что россияне с этим смирились и идет переброска их сил на Донбасс и что они решили воевать только за Донбасс".

Война в Украине - операция в Купянске

Как сообщал УНИАН, в результате успешной операции Сил обороны Украины российские оккупанты были заблокированы в Купянске и зачищена вся северо-западная окраина города.

Украинский мониторинговый проект DeepState отмечал, что тяжелая и долгая операция продолжается, ведь анклавы россиян еще есть в центральной части города.

Они отметили, что операция началась с создания рубежа блокировки и отрезания гарнизона противника в городе от основных сил.

Силы обороны относительно молниеносно заняли Радьковку и Кондрашовку, а также взяли под огневой контроль Голубовку. После этого состоялась зачистка Мирного (оккупационное советское название Москалевка) и северо-западных окраин самого Купянска.

