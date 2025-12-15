Выращивание рыбы происходит в прудах, резервуарах, бассейнах, садках и установках с замкнутым водоснабжением.

В 2024 году украинские рыбные хозяйства вырастили более 18 тысяч тонн рыбы. На рынки такая рыба поступает как с ферм, так и от промышленного вылова, но каждая партия должна иметь документы, подтверждающие ее происхождение и безопасность. В ответ на запрос УНИАН Госрыбагентство объяснило, какие виды выращивают в Украине и как контролируют качество продукции, попадающей на ваш стол.

Какую рыбу выращивают в Украине

В Госрыбагенстве отметили, что в 2024 году в Украине произвели 18 621 тонну товарной рыбы и другой продукции аквакультуры. При этом выращивание происходит в прудах, резервуарах, бассейнах, садах и установках с замкнутым водоснабжением.

"Традиционными объектами аквакультуры неизменно остаются карповые: обычный карп и растительноядные виды рыб, такие как белый толстолоб, пестрый толстолоб, и их гибриды, белый амур", - отметил председатель Госагентства по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ Игорь Клименок.

Видео дня

Кроме карповых, в 2024 году украинские аквафермеры выращивали также радужную форель, щуку, клариевого сома, американского гольца, стерлядь, сибирского осетра и т.д., добавил чиновник.

Откуда живая рыба на рынках сегодня, в частности, карпы, толстолобики и караси?

"На рынках может реализовываться живая рыба, которая поступает с предприятий аквакультуры, так и от промышленного рыболовства, осуществляемого во внутренних водных объектах в соответствии с требованиями действующего законодательства", - отметили в агентстве.

Кто проверяет качество рыбы на рынках и как часто это делают

В агентстве отметили, что согласно правилам торговли на рынках, продавец обязан иметь при себе:

документы, подтверждающие качество и безопасность товара;

заключение ветеринарно-санитарной лаборатории рынка, если продаются продукты животного или растительного происхождения.

Эти требования установлены приказом Минэкономики, МВД, ГНА и Госстандарта от 2002 года.

В правилах торговли на рынках также указано, что во время проверок контролирующих органов или администрации рынка продавцы обязаны предъявлять все необходимые документы на товар.

"Такие пищевые продукты можно продавать только при условии: в частности, рыбу и рыбопродукты, другие гидробионты промышленного производства - наличии копии документа производителя, подтверждающего надлежащее качество, и копии сертификата соответствия или свидетельства о признании, если продукция подлежит обязательной сертификации, а также соответствующих ветеринарных документов. Рыбу, другие гидробионты непромышленного производства - при наличии ветеринарного свидетельства (справки) местного учреждения ветеринарной медицины и заключения государственной лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы на рынке", - подчеркнул Клименок.

По закону о безопасности пищевых продуктов, большинство пищевых товаров при перевозке и продаже должны иметь товарно-транспортную накладную. Это основной документ, который должен их сопровождать, если закон не устанавливает исключений.

"Госрыбагентство во время проведения совместных рыбоохранных рейдов, в т.ч. на рынках, в соответствии с планом совместных действий с привлечением представителей Госэкоинспекции, Госпродпотребслужбы, Национальной полиции Украины и других может осуществлять проверку рыбы на рынках, на предмет законности приобретения данной рыбы", - добавил он.

Также Клименюк отметил, что лучше не употреблять рыбу, которая реализуется на стихийных точках торговли без наличия подтверждающих документов о ее происхождении.