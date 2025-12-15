Каждый третий респондент ответил, что "не знает".

Лишь 9% украинцев ожидают, что война завершится до начала 2026 года. Также 14% ожидают окончания боевых действий хотя бы в первой половине 2026 года.

Такие данные всеукраинского опроса общественного мнения "Омнибус" в течение 26 ноября-13 декабря 2025 года опубликовал Киевский международный институт социологии (КМИС).

При этом там отмечают, что в сентябре 2025 года такое ожидание имели 15% опрошенных, то есть лишь четверть украинцев рассчитывают на завершение в условно недалекой перспективе.

Зато 11% говорят о второй половине 2026 года (было 12%), 32% - о 2027 году и позже (в сентябре было столько же).

При этом каждый третий респондент (33%, рост с 23% по сравнению с сентябрем) ответил "не знаю".

Также большинство украинцев (63%) продолжают отвечать, что они готовы терпеть войну столько, сколько нужно (в сентябре было 62%). Еще 1% ответили, что готовы терпеть около года.

О более коротком периоде (полгода или несколько месяцев) говорят 15% респондентов (в сентябре было 21%, но при этом с 13% до 21% стало больше тех, кто не смог ответить на вопрос).

Справка. КМИС провел опрос методом телефонных интервью (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров во всех регионах Украины (подконтрольная Правительству Украины территория). Было опрошено 547 респондентов.

Завершение войны в Украине - что говорят эксперты

Как сообщал УНИАН, военный эксперт и содиректор программ внешней политики, координатор международных проектов Центра Разумкова Алексей Мельник считает, что завершение войны, которую Россия ведет против Украины, в 2026 году маловероятно. В то же время есть шансы, что можно достичь прекращения огня.

По его словам, важную роль в этом вопросе играет позиция Соединенных Штатов Америки. Мельник считает, что в 2026 году можно будет ожидать прекращения огня, если американский лидер Дональд Трамп "снова не качнется в другую сторону".

