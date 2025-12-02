Европейские лидеры опасаются, что стремление Трампа быстро завершить войну в Украине подорвет единство НАТО и предоставит России стратегическое преимущество.

Администрация Дональда Трампа активно работает над мирным урегулированием войны в Украине, однако европейские союзники все больше сомневаются в американской преданности НАТО и трансатлантической безопасности, пишет The Wall Street Journal.

Специальный посланник Белого дома Стив Уиткофф отправился в Москву для участия в очередном раунде переговоров с Кремлем. В то же время государственный секретарь Марко Рубио пропускает полугодовую встречу министров иностранных дел НАТО - последний раз подобное произошло в 1999 году, отмечает бывшая пресс-секретарь Альянса.

"Его отсутствие будет ощущаться остро, поскольку она происходит в разгар мирных переговоров по Украине, которые побудили многих европейских лидеров усомниться в том, что приоритеты Вашингтона все еще совпадают с приоритетами Европы", - отмечает издание.

Мирный план - как реагирует Европа

28-пунктовый мирный план предусматривает уступки Украины: отступление, сокращение военных сил и отсутствие гарантированной защиты от США или НАТО в случае дальнейшей агрессии России. План также предлагает США выступать скорее как посредник между Россией и НАТО.

"Это Версальский договор, за исключением того, что наказывает жертву и вознаграждает агрессора", - говорит Карло Масала, профессор международной политики Мюнхенского университета Бундесвера.

Премьер Польши Дональд Туск назвал проект мирного плана "неприемлемым". В то же время бывший министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто отметил:

"Жаль, что партнерам по НАТО пришлось узнавать о деталях мирных планов из сообщений СМИ. Это показывает, что как политическая структура НАТО не работает должным образом".

Президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул важность гарантий безопасности для Украины, сообщив, что "если бы не европейцы, Путин и Трамп давно бы достигли соглашения".

Американцы и европейцы подходят к мирному процессу с двух разных точек зрения, сказала Эмили Феррис, эксперт по вопросам России из Королевского института объединенных служб, лондонского аналитического центра, специализирующегося на оборонных и военных делах.

"Европа видит, как Россия перевооружается, и обеспокоена следующей войной", - сказала она. "Американцы думают гораздо более краткосрочно - давайте завершим этот процесс - поставим Украину на ноги и слепим какой-то холодный мир еще на год-два".

Последствия для НАТО

Аналитики предупреждают, что мирный план США создает риск раскола альянса. Генерал-лейтенант армии США в отставке Бен Ходжес говорит:

"Это сценарий мечты для России. Со времен Советского Союза ее целью было вбить клин между США и Европой. Я думаю, что причина, почему Трамп игнорирует Европу, заключается в том, что он считает Европу незначительной".

Как пишет WSJ, Путин знает, что не может победить НАТО в лобовом бою, особенно учитывая то, насколько плохо закончилась война в Украине для российских сил. Его единственная надежда - победить его политически, подорвав его единство, что он пытается делать постоянно.

Эд Арнольд, бывший офицер британской армии, добавляет: "Политически Россия на грани победы. Это создаст огромные разногласия в трансатлантическом партнерстве".

"Последний мирный план США в значительной степени будет способствовать расколу НАТО, предлагая то, что будет равнозначным амнистии для России за вторжение, что позволит ей снова войти в клуб богатых стран G-8 и реализовать совместные планы экономического развития с США в таких регионах, как Арктика", - заключает издание.

Мирный план Трампа - последние новости

Как сообщал УНИАН, Администрация Дональда Трампа предпринимает еще одну попытку добиться прорыва в мирных переговорах между Россией и Украиной - и снова полагается на нетипичных дипломатов.

Уже во вторник в Москву отправятся Стив Уиткофф, давний бизнес-партнер Трампа, и его зять Джаред Кушнер. Оба не имеют официальных должностей и не были утверждены Сенатом, но именно их президент считает ключевыми посредниками.

На фоне новостей о переговорах Белый дом заявил, что в администрации президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа "очень оптимистично" настроены относительно соглашения о мире в Украине.

