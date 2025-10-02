Известно, что Европейский Союз стремится к единству в вопросах оборонного плана блока.

Канцлер Германии Фридрих Мерц во время встречи лидеров ЕС в Копенгагене резко высказался в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, обвинив его в срыве обсуждений относительно потребностей блока в сфере безопасности. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на слова лиц, знакомых с ходом разговора.

Стычка произошла во время дискуссии о том, как Европейский Союз может лучше защищаться от угроз со стороны РФ и поддерживать Украину.

"Этот спор является последним проявлением разочарования ЕС Орбаном, который воспользовался своим правом вето, чтобы заблокировать санкции против России, и выступает против вступления Украины в ЕС. Это происходит в то время, когда блок пытается объединиться вокруг планов восстановления своей обороны на фоне многочисленных нарушений Россией воздушного пространства в последние месяцы", - напомнили в Bloomberg.

В то же время сам Орбан на проправительственном веб-сайте написал:

"Это был напряженный, особенно захватывающий европейский саммит".

В свою очередь президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен после встречи заявила, что недавние угрозы со стороны БпЛА "требуют сильной и решительной реакции и ответа со стороны Европы". По ее словам, "каждый европейский гражданин и каждый квадратный сантиметр в Европе должны быть в безопасности".

Однако предложение комиссии построить "стену из дронов" получило прохладную реакцию во время обсуждения, уточнили в Bloomberg.

"Независимо от того, какие возможности мы сможем приобрести. Дроны все равно будут поступать в Европу", - отметила премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

В то же время политик, которая была лидером встречи, подчеркнула, что она до сих пор поддерживает общую концепцию.

"Мы полностью согласны с тем, что нам нужно инвестировать гораздо больше в технологию дронов, в противодействие дронам, но также и в новые технологии и инновации", - добавила Фредериксен.

В свою очередь представители Италии и Испании уверяли, что оборонные планы комиссии должны помочь всему континенту защитить себя и укрепить восточный фланг ЕС. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони предупредила, что если этого не сделать, то оборона ЕС не будет эффективной.

Председатель Европейского совета Антониу Кошта поддержал такую риторику:

"Границы Европы будут защищены только в том случае, если все границы Европы будут защищены".

В Bloomberg отметили, что сегодня, 2 октября, к лидерам ЕС должны присоединиться руководители других европейских стран, среди которых Украина, чтобы обсудить военные потребности.

"Когда я смотрю на современную Европу, я думаю, что мы находимся в самой сложной и опасной ситуации со времен окончания Второй мировой войны", - подытожила Фредериксен.

Инциденты с российскими дронами в Европе - что известно

Ранее The Wall Street Journal раскрыло, что стоит за вторжением дронов в Данию и при чем здесь Украина. Известно, что после инцидента премьер-министр Дании Метте Фредериксен объявила о намерении приобрести для своей страны дальнобойное высокоточное управляемое оружие, способное поражать в тылу врага.

На это отреагировал посол России в Дании Владимир Барбин и назвал такое решение "чистым безумием". По его словам, оно равнозначно угрозе для целей в России.

Также европейские чиновники считают, что Россия хочет заставить их уменьшить поддержку Украины, повышая риск конфронтации с помощью более откровенных угроз.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский высказался о российских провокациях в Европе. Он отметил, что Россия пытается идти дальше и всегда начинает с гибридных атак.

"И сначала это что-то небольшое, потом - что-то большее. Всегда есть следующий шаг. Поэтому нам надо действовать сейчас - сплоченно и сильно. Надо укреплять наши оборонительные возможности, и Украина может реально помочь. Ни одна страна в Европе не имеет больше опыта, чем Украина, в защите от дронов и ракет", - заверил глава государства.

