Крупнейший британский производитель одежды Marks & Spencer зафиксировал первый убыток с 1926 года: $113 млн за первое полугодие фискального года.
За аналогичный период прошлого года компания показала прибыль в $206 млн, пишет Liga со ссылкой на ВВС.
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За отчетный период продажи упали на 15,8% до $5,3 млрд. Это связывают с тем, что во время карантина люди покупали меньше дорогой одежды, отдавая предпочтение недорогим повседневным вещам.
Также компания сообщает о резком падении – на 53% в период с июля по сентябрь – продаж в магазинах Marks & Spencer, расположенных в торговых центрах.
В связи с этим бренд закроет 600 магазинов и будет вынужден уволить до конца 2020 года 7000 сотрудников. Он надеется, что в период рождественских распродаж сумеет вернуться к прибыли.
Отмечается, что Marks & Spencer теперь делает ставку на онлайн-продажи и дальнейшее сокращение сети физических магазинов.
Как коронавирус повлиял на бизнес
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