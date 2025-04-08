В новостях все больше Франции. Французским политикам свойственно много говорить, но мало действовать. Впрочем сейчас все иначе, и мы наблюдаем, как Париж разворачивает активность, что украинцам выгодно. Выгодно это и Европе, которую Путин и Трамп буквально силой толкают к оборонной самостоятельности.

Если с РФ все понятно, то с США - не так очевидно. С одной стороны, Вашингтон остается в НАТО, а с другой - ослабляет свое присутствие в Европе и вводит пошлины для ЕС. Что выглядит буквально как "приглашение" для какого-нибудь неадекватного соседа на европейцев напасть, пока они сами еще не собрались с силами.

Американская администрация постепенно выводит войска из Восточной Европы, одновременно наращивая военные бюджеты до рекордного 1 триллиона долларов. Еще Трамп предлагает провести на свой день рождения военный парад... А парады, которые так любят все автократы - это настоящий индикатор милитаризации общества.

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То есть, Трамп накапливает силы и начинает готовить страну для большой войны (или для угрозы войны). Вероятно, не в Европе: Иран (и его прокси - хуситы в частности) и Китай - это наиболее очевидные "адресаты" таких жестов Трампа. Хотя можно вспомнить Гренландию. Но остров уже полностью милитаризован американскими военными, поэтому здесь американцам и делать ничего не надо, чтобы взять его под контроль. Вопрос лишь в желании и готовности столкнуться с последствиями.

Причем среди политиков как самой Дании, так и других европейских стран, никто даже не допускает мысль о военном сопротивлении США.

Даже демонстративное. Никто, кроме французов. В конце января министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро предлагал датчанам ввод войск в Гренландию. Но у датчан "не было желания" продолжать это обсуждение. Впрочем, уже 3 апреля стало известно, что Дания закупит французские ПЗРК Mistral 3. Интересно, для чего...

А 1 апреля появилась информация об "интенсификации" сотрудничества в оборонной промышленности между Францией и Латвией. Это уже демонстрация для РФ. Это происходит на фоне создания "Балтийской линии обороны" из-за ожидания "локальной войны с одним из соседей" со стороны РФ в случае перемирия с Украиной.

Плюс, следует вспомнить и о нашей "Коалиции желающих" - блок стран во главе с британцами и французами, которые пообещали поддержать Украину и пытаются сформировать "миротворческий контингент" на случай перемирия с Кремлем. Все это происходит на фоне потока новостей о попытках замещения американских и других производителей оружия французскими разработчиками.

В общем, новостей об активности Франции в военно-промышленном секторе в последние месяцы очень много. Так, MBDA France представила "дрон-ракеты" семейства Akeron, которые являются буквально адаптацией украинского опыта (но дороже и без тестирования в боевых условиях).

Значительную активность начал Airbus, который считается "общеевропейским" производителем, но со штаб-квартирой во Франции.

Поэтому французы считают "Воздушный автобус" своей компанией. Он не только активнее разрабатывает традиционные для себя самолеты и вертолеты, но ведет даже разработки беспилотного истребителя LOAD на базе уже существующего самолета-мишени. Цель проекта - создать дрон-ПВО, что тоже является адаптацией украинского опыта.

В общем, именно на авиацию Париж сейчас делает ставку, ведь уже имеет современные самолеты Rafale, которые предлагает всем на свете. Канаде и Португалии - вместо американского F-35, а Индии, например - вместо российского МиГ-29 морского базирования (с авианосцев). Сама Франция тоже закупает самолеты Rafale, но уже в варианте носителей ядерного оружия.

Плюс, Франция запустила в марте разведывательный спутник, который, кстати, на место пуска отвозил украинский Ан-124. Также, когда Трамп остановил обмен разведанными с Украиной, именно французский самолет ДРЛВ E-3CF, в сопровождении Rafale, делал разведку над Черным морем. Примерно в те же дни французы передали румынам вертолеты и другие виды вооружения по старым контрактам.

А в качестве замены Patriot Франция предлагает франко-итальянский аналог SAMP/T, который уже стоит на вооружении Украины, и который специалисты оценивали как неплохой, но пока что "сырой" проект с малым объемом производства ракет. То есть, это хорошая база, которую, однако, еще нужно развивать. В том числе с учетом украинского опыта. Параллельно Франция возобновляет производство порохов.

Париж наращивает активность начиная с 2022 года, когда Путин, буквально насмехаясь, игнорировал все призывы Макрона к миру.

Но неоднозначные и иногда откровенно враждебные заявления администрации Трампа в отношении Европы стали катализатором для еще большей активизации Франции в качестве "движущей силы Европы".

Ведь "свято место пусто не бывает", и если американцы сами создают для себя проблемы, высвобождая рынок, а немцы никак не способны собраться воедино после выборов (итальянцы и другие европейцы не готовы брать на себя эту роль), то Париж пользуется ситуацией. А Украина ему в этом довольно неплохо помогает своим опытом, потому что это нам тоже выгодно.

Курс на замещение всего американского Макрон фактически объявил 14 марта на встрече с крупнейшими производителями вооружений. Этот же тезис он повторил во время встреч в рамках "Коалиции желающих", которая является пилотным проектом французской способности к военным достижениям, ведь британская армия и ВПК пока отстают.

Мы, по сути, видим если не военный альянс в формате "Новой Антанты", то, как минимум, мощную "закладку" на него, где вместо Российской Империи в качестве военной силы на Черном море рассматривается Украина.

Но как и у Трампа, у Макрона нет ресурсов держать войска везде.

Если США уменьшают присутствие в Европе для усиления его на Ближнем Востоке и в Азии, то Франция, наоборот, увеличивает активность в Европе, выводя контингент из Африки. В марте французы начали выходить из Сенегала, в феврале - из Кот-д'Ивуара. Впрочем, здесь их "замещают", к сожалению, россияне и китайцы. Китайцы - финансово и экономически, а россияне - именно как военная сила.

На днях Кремль дал новый импульс "Пакту взаимной обороны" между военными хунтами Мали, Нигера и Буркина-Фасо, силы специальных операций которых пообещал вооружить и подготовить. Франция же отвечает Кремлю активностью на Кавказе на стороне Армении, но довольно слабо.

Деятельность Эмануэля Макрона порождает много исторических параллелей, потому что французы действительно имели богатую военную историю. Хотя десятилетия после Де Голля были временем деградации Франции под американским "зонтиком". И Антанта - это не последняя из таких аналогий.

Есть и другой исторический пример из французской истории, который может быть близким к действиям господина Макрона. Это - Наполеон. Но не самый известный из них, а Наполеон Бонапарт III, который был племянником первого Наполеона. А еще - вторым императором Франции и первым и последним президентом Второй Республики.

Именно Луи Наполеон довольно успешно воевал с Россией во время Крымской войны, под предлогом защиты от захвата русскими Молдовы и Валахии и оставления Балкан под влиянием Османской империи.

Как раз после победы над Николаем I в Крыму Наполеон и заказал себе имперскую корону.

А чуть раньше он разогнал парламент и посадил оппозицию, потому что вообще-то был избран как президент, а не император.

То, что сейчас во Франции ограничивают оппозицию в лице пророссийской Ле Пен, создает определенное дежавю относительно действий раннего Луи Наполеона, но кто мы такие, чтобы быть против? Чем мощнее будет Франция в альянсе с другими европейскими странами, тем нам лучше.

Но несмотря на сюжет с Крымской войной, персона Наполеона III является для Макрона скорее негативным символом. Потому что все остальные свои военные авантюры тот проиграл. Так, он начал военную кампанию в Мексике, захватил Мехико, установил там "империю", а марионеточным императором посадил австрийского эрцгерцога.

Австрийский "император" под французской властью в Мексике, которая была разделена гражданской войной и окончательно обанкротилась... Действительно, что могло пойти не так? На седьмой год французы вынуждены были бежать оттуда, потому что финансирования уже не хватало, и в самой Франции начались довольно значительные проблемы.

Но как решил действовать Наполеон III? Остановить милитаризацию, восстановить экономику, поддержать обедневшее население и это все? Нет, он решил напасть на Германию. А точнее - Пруссию, которая тогда была как раз на взлете и мечтала сама стать империей. Именно после победы над французами немцы себе такую империю и получили, вместе с ключевыми экономическими регионами Эльзасом и Лотарингией. После чего в самой Франции начался затяжной кризис и реваншизм, который впоследствии вылился в Первую мировую. После чего реваншизм охватил Германию, и произошла Вторая мировая...

Да, вот так. Почему Наполеон - это плохой пример для современного руководителя Франции?

Потому что тот только в начале правления пытался создавать коалиции с другими европейскими государствами. И это давало результаты. Но потом везде решил действовать сам. И это дало обратный результат, в том числе в виде потерь территорий и самого статуса "империи", что до сих пор не дает покоя некоторым французам.

И эти попытки Макрона к монополизации европейского рынка вооружений, что может дать французам больше заработать, но сдерживать темпы перевооружения Европы - это как раз "стиль" Луи Наполеона. Это опыт, которого современная Франция должна избегать. Только кооперация с другими странами, включая украинский ВПК, является "формулой успеха" для ЕС и Парижа.

Но главный вывод будет о другом. Мир готовится к большой войне. Пройдет она в "горячем" формате, или как "Вторая Холодная война" - это уже другой вопрос. Однако мировой конфликт не то что будет - он уже происходит. Просто еще на ранней стадии, когда формируются альянсы. И Франция является одним из центров притяжения в новой геополитической реальности. Как и Украина.

И у этих новых альянсов еще все впереди. Ведь на этот раз Германия с ее мощным потенциалом будет не против Британии и Франции, а вместе с ними. И с нами. Главное, чтобы партнеры не тормозили, перетягивая "одеяло" на себя, и не повторять ошибки прошлого в похожих обстоятельствах.

Андрей Попов