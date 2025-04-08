Это половина контингента, который развернул Байден в 2022 году для укрепления стран, граничащих с Украиной.

Высокопоставленные должностные лица Пентагона рассматривают предложение о выводе до 10 000 военнослужащих из Восточной Европы, что вызывает обеспокоенность на обоих континентах.

Как пишет канал NBC News, это придаст смелости президенту России Владимиру Путину, по словам шести американских и европейских чиновников, проинформированных по этому вопросу.

Отмечается, что рассматриваемые подразделения являются частью 20 000 военнослужащих, которых администрация бывшего президента США Джо Байдена развернула в 2022 году для укрепления обороны стран, граничащих с Украиной, после российского вторжения. Цифры все еще обсуждаются, но предложение может включать вывод до половины сил, отправленных Байденом.

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Шесть американских и европейских чиновников, все из которых пожелали остаться анонимными, описали многочисленные детали предложения, которые ранее не сообщались. Если Пентагон примет это предложение, это усилит опасения, что Соединенные Штаты бросают своих давних союзников в Европе, которые рассматривают Россию как растущую угрозу, заявили европейские чиновники.

"Россияне оценят сокращение численности американских войск как ослабление сдерживания, и это увеличит их готовность вмешиваться различными способами по всему спектру в дела Европы", - сказал Сет Джонс, старший вице-президент Центра стратегических и международных исследований.

Отмечается, что администрация Трампа ясно дала понять, что хочет, чтобы европейские союзники взяли на себя больше ответственности за собственную оборону, что позволит Соединенным Штатам сосредоточить свои военные ресурсы на Китае и других приоритетах.

Сенатор Роджер Уикер, республиканец от Миссисипи, председатель Комитета по вооруженным силам раскритиковал этот подход:

"Есть некоторые, кто считает, что сейчас самое время резко сократить наше военное присутствие в Европе. Меня беспокоят эти глубоко ошибочные и опасные взгляды, которых придерживаются некоторые бюрократы среднего звена в Министерстве обороны. Они работали над тем, чтобы добиться отступления США из Европы, и часто делали это без согласования с министром обороны".

Представитель Совета национальной безопасности Брайан Хьюз заявил, что "президент постоянно пересматривает развертывание и приоритеты, чтобы убедиться, что Америка превыше всего".

Войска США в Европе - планы Трампа

Ранее издание The Telegraph сообщало, что Трамп рассматривает возможность вывода американских войск из Германии и их передислокации в Восточную Европу.

Отмечалось, что американский лидер обдумывает возможность вывода около 35 000 действующих военнослужащих из Германии, что еще больше ухудшит отношения между США и Европой. Около 160 000 действующих военнослужащих размещены за пределами Соединенных Штатов, огромное количество из них находится в Германии.

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