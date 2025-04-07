Страны Балтии готовятся к вторжению РФ: в The Telegraph выяснили, смогут ли они защититься

В странах Балтии планируют разместить 1000 бетонных бункеров, 600 из которых будут находиться в Эстонии.

НАТО планирует бороться с возможным российским вторжением в страны Балтии. В связи с этим Эстония, Латвия и Литва готовят "Балтийскую линию обороны", которая подразумевает укрепление участка границы с Россией и Беларусью протяженностью около 965 км, пишет The Telegraph.

Успеют ли страны Балтии реализовать свой оборонный план

Отмечается, что об основных элементах этого плана впервые было объявлено в январе 2024 года. Среди них 1000 бетонных бункеров, 600 из которых планируют разместить в Эстонии. Их планируют дополнить траншеями, противотанковыми рвами, складами боеприпасов и убежищами для снабжения.

В издании подчеркнули, что строительство ведется быстрыми темпами. Тем не менее на его завершение может уйти десятилетие.

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"Нам нужно десять лет, чтобы подготовиться к противостоянию российской угрозе. Путин не позволит нам ждать эти 10 лет. Самое опасное время для Балтии наступит сразу после прекращения огня в Украине", - предупредил экс-глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Также в издании напомнили о докладе датской разведки. В нем сказано, что после прекращения или замораживания войны в Украине РФ сможет быстро перевооружиться, чтобы начать войну против НАТО.

По оценкам аналитиков, через шесть месяцев у России появится возможность "вести локальную войну в стране, граничащей с ней", добавили в издании. По прогнозу, через два года Москва будет готова к "региональной войне против нескольких стран в регионе Балтийского моря", а через пять лет - к "крупномасштабной войне" в Европе.

Страны Балтии активно готовятся к вторжению РФ

Кроме того, в издании напомнили, что страны НАТО в 2023 году подписали план по защите Прибалтики с линиями усиления из Финляндии, Польши и Германии. Сейчас же Альянс размещает многонациональные силы численностью в батальон на ротационной основе в каждой балтийской стране.

Латвию защищают международные силы под руководством Канады, Литву охраняет немецкая бригада, а Эстонию - около 1000 британских военнослужащих, заявили в издании. Тем не менее Таллинн, Рига и Вильнюс опасаются молниеносного вторжения со стороны России. Поэтому они хотят большего - замены нынешних боевых групп на боеспособные бригады и постоянное присутствие НАТО.

"Нам не хватает стратегической глубины. Русские могут пройти через всю страну за несколько часов, если не дней, поэтому мы защищаемся с первого метра. Посмотрите на Украину и на их отвоеванные города - то, что они взяли обратно, было пустырем", - объяснил Ландсбергис.

Война в Украине научила страны Балтии тому, насколько важна глубокая оборона и противодействие мобильности противника, добавили в издании.

"Большое преимущество в современной войне - это оборона. Новые беспилотники и спутниковые снимки позволили вести постоянное наблюдение сверху в Украине. Вы всегда знаете позиции противника. Маневренная война не умерла, но стала радикально сложнее, поэтому несокрушимые укрепления приобретают новое значение", - рассказал журналистам научный сотрудник Института мировой политики Майкл ДиКианна.

В издании отметили, что новая оборонительная линия Балтики не является барьером в прямом смысле, как "линия Мажино", которая была построена Францией в 1930-х годах для сдерживания немецкого вторжения.

"Это не стена и не сплошная линия укреплений, это более гибкое, мобильное и современное средство усиления обороны и сдерживания", - объяснила старший оборонный аналитик аналитического центра Rand Марта Кепе.

По ее словам, цель проекта стран Балтии состоит в том, чтобы придать возможному вторжению РФ определенную форму, направив вражеские силы в потоки, которые можно атаковать.

"Это еще одна стрела в колчане балтийской обороны, которая не может действовать пассивно сама по себе", - подчеркнула Кепе.

Несмотря на все опасения, заместитель министра обороны Литвы, Каролис Алекса считает, что Балтийский регион готов противостоять нападению России.

"Мы готовы прямо сейчас обороняться до первого сантиметра, у нас нет другого выбора", - заверил он.

Германия начала разворачивать свои войска в стране НАТО, которая граничит с РФ

Напомним, что 1 апреля Германия официально открыла свое первое постоянное иностранное военное представительство со времен Второй мировой войны, а именно 5-тысячную бронетанковую бригаду в Литве. Таким образом Берлин пытается укрепить восточный фланг НАТО.

Новосозданная 45 бронетанковая бригада начала официально работать во время церемонии под Вильнюсом. В частности был создан временный штаб, обнародован герб бригады, а само подразделение теперь официально находится под командованием бригадного генерала Кристофа Губера.

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