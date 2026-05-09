Известная итальянская компания 'заново изобрела' тормоза для авто: какие модели их получат

В Brembo заявляют, что их система работает значительно быстрее традиционной гидравлической тормозной системы.

На протяжении многих десятилетий стандартом для автомобилей является гидравлическая тормозная система, в которой давление при нажатии на педаль передается по контуру и приводит в действие тормозные барабаны или колодки. Однако теперь инженеры итальянской компании Brembo планируют изменить это, пишет PiataAuto.

В Brembo разработали и запустили в серийное производство первую электрическую тормозную систему под названием Sensify. В этой системе давление на педаль тормоза считывается датчиками, после чего сигнал передается на ECU.

Отмечается, что у каждого колеса свой электромеханический привод, который напрямую прижимает колодки. Усилие регулируется программно отдельно на каждом колесе.

Видео дня

В Brembo Sensify между педалью тормоза и тормозными колодками нет прямого механического соединения. Фактически, суппорты колес не имеют тормозной жидкости для их приведения в действие.

В Brembo заявляют, что Sensify работает значительно быстрее традиционной гидравлической тормозной системы. В компании рассказали, что новая система может точно прикладывать именно ту силу, которая необходима каждому колесу для оптимального торможения.

Brembo Sensify предполагает установку на автомобиль двух модулей управления, которые должны быть расположены в разных местах. Оба модуля подключены ко всем 4 колесам, а кабели соединения с суппортами являются двойными. В случае, если у одного из модулей возникнут проблемы с работой программного обеспечения или неисправность любого типа, другой модуль обеспечит работоспособность системы.

Кроме того, новая система дает большое преимущество в снижении веса тормозов и инерционных масс, поскольку она более компактна и не нуждается в значительной части элементов. Еще одно преимущество заключается в том, что благодаря возможности высокоточной регулировки нулевое положение колодок можно легко сместить подальше от диска, сводя к абсолютному нулю крошечное паразитное трение, которое присутствует в современных тормозах.

Какие автомобили получат новую систему

Система Brembo Sensify была разработана в первую очередь с учетом электромобилей и подключаемых гибридов. Ее интеграция должна осуществляться в автомобилях с программным управлением, где имеется центральный компьютер, обрабатывающий все основные функции.

Также в Brembo заявили, что электромобили могут обеспечить гораздо более плавный переход между рекуперативным и механическим торможением, без каких-либо ощущений в педалях в моменты вмешательства.

В Brembo поделились, что уже начали серийное производство своей новой системы для одной из уже выпускаемых моделей автомобилей. В издании считают, что речь идет о китайском электрокроссовере Exeed EX7 или об электрокарах Tesla, так как компания ранее тестировала систему именно на этих автомобилях.

Можно ли ставить на автомобиль шины сразу двух брендов

Ранее в Jalopnik ответили, можно ли ставить на автомобиль шины сразу двух брендов. Многие производители не рекомендуют этого делать, но если "смешивание" неизбежно нужно следовать главному правилу: на одной оси должны быть шины одного бренда, размера и состояния.

Замена только одной шины – вообще табу. Если одна покрышка полностью вышла из строя, нельзя поставить вместо нее новую, даже такую же, а на другом колесе оставить старую. Причины те же – новые и немного изношенные шины ведут себя по-разному, даже если это одна и та же модель.

Вас также могут заинтересовать новости: