ВСУ контратакуют на одном из направлений: Волошин объяснил замысел врага на юге

По словам спикера, Силы обороны сокращают "серую зону".

Силы обороны Украины ведут контратакующие и штурмовые действия на Александровском направлении, чтобы не позволить российским оккупантам продвинуться в сторону Днепропетровской области. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин.

"Ситуация там довольно сложная, но Силы обороны Украины уничтожают врага. Пытаются не дать ему продвинуться в сторону Днепропетровской области, в сторону населенного пункта Покровское", - сказал спикер.

По его словам, подразделения ВСУ продолжают на этом участке фронта активные боевые действия, чтобы сдержать наступление россиян и стабилизировать обстановку.

Видео дня

"Там мы продолжаем контратакующие и штурмовые действия. Поэтому врагу там сейчас непереливки, но он не прекращает своей активности", - отметил Волошин.

На Александровском направлении враг за прошедшие сутки 6 раз атаковал украинские позиции, в районах населенных пунктов Терновое, Рыбное и в сторону Даниловки, Цегельного.

Также, рассказал спикер, Силы обороны уменьшают "серую зону" на юге, не дают оккупантам завести группы закрепления и т.д.

"В некоторых случаях мы действуем на опережение и на некоторых участках линии боевого столкновения врагу кажется, что мы организовали какое-то контрнаступление, но это наши действия, которые согласованы и скоординированы, чтобы не дать ему продвигаться глубже на нашу территорию", – подчеркнул военный.

Как добавил Волошин, подразделения РФ пытаются также вытеснить ВСУ из Гуляйполя и атакуют населенные пункты, расположенные поблизости, – Железнодное, Зеленое, Варваровку, Староукраинку и т. д. Успехов в продвижении противник не имеет, заверил Волошин. В целом на Гуляйпольском направлении противник за прошедшие сутки 31 раз пытался продвигаться вперед.

РФ хочет захватить 10 сел до 24 февраля

Напомним, ранее спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин говорил, что российское командование поставило своим подразделениям задачу до 24 февраля 2026 года – годовщины начала полномасштабного вторжения – продемонстрировать "захват" более десятка украинских населенных пунктов. По данным украинской разведки, солдатам РФ приказано зайти в ряд населенных пунктов, установить там триколоры, зафиксировать это на видео или фото, после чего – покинуть территорию. В перечень входят Новоселовка, Алексеевка, Александроград, Новоалександровка, Воскресенка, Орестополь, Терновое, Зеленый Гай, Андреевка, Клевцово, Отрадное, Братское и другие.

