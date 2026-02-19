Миллионы лет назад невидимая сила под Антарктидой изменила климат Земли: как это произошло

По словам ученых, ответы на вопросы сохранения льда можно найти не только в атмосфере над нами.

Одна из самых значительных "гравитационных дыр" Земли находится непосредственно под Антарктидой. Об этом свидетельствует новое исследование под руководством Университета Флориды, передает Interesting Engineering, ссылаясь на исследование в журнале Scientific Reports.

Дыра известна как Антарктический геоидный минимум (AGL) и формировалась в течение последних 70 миллионов лет, что, вероятно, повлияло на глобальный климат планеты.

"Компьютерные модели перемещения горных пород показывают, что эта гравитационная дыра усилилась между 50 и 30 миллионами лет назад, что совпадает с распространенным оледенением, которое покрыло Антарктиду", - отметили в материале.

В то же время профессор геофизики Университета Флориды и соавтор исследования сказал:

"Если мы сможем лучше понять, как внутренняя часть Земли влияет на гравитацию и уровень моря, мы получим представление о факторах, которые могут иметь значение для роста и стабильности больших ледовых щитов".

В издании добавляют, что гравитация считается для нас невидимым якорем, который удерживает наш кофе в чашке, а ноги на тротуаре, однако на самом деле все гораздо сложнее. В частности, существуют незначительные региональные различия, которые обусловлены изменением плотности горных пород далеко под нашими ногами.

"Эти различия для нас микроскопические, но имеют огромное влияние на океаны. Там, где гравитация слабая, уровень моря опускается; там, где она сильная, вода накапливается. В Антарктиде это означает, что океан находится ниже, чем на идеально равномерной планете", - объясняют в публикации.

С помощью сложных физических моделирований ученые отследили изменение потока внутренней части Земли 70 млн лет назад, в эпоху динозавров.

"Это показало, как гравитационная дыра постепенно усиливалась от незначительного углубления до мощной региональной силы", - добавляют в издании.

Также исторические реконструкции свидетельствуют о том, что гравитационная дыра в Антарктике когда-то была относительно слабой, однако между 50 и 30 млн лет назад она начала быстро усиливаться, и этот период идеально совпадает с изменением климата Земли.

"Это усиление гравитации совпало с охлаждением континента и первым появлением массивных, широко распространенных ледовых щитов, которые определяют Антарктиду сегодня", - отметили в материале.

Поэтому такие физические изменения, скорее всего, создали идеальную среду для формирования и стабилизации ледяных щитов.

"Оказывается, ответы на вопросы сохранения льда можно найти не только в атмосфере над нами, но и в медленном, бурном сердце планеты под нашими ногами", - подытожили в Interesting Engineering.

