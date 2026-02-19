Как ухаживать за спатифиллумом, чтобы он цвел и не увядал: 5 ошибок, которые нельзя допускать

Иногда листья женского счастья желтеют или становятся коричневыми – тогда нужно искать причину проблемы.

В целом ухаживать за спатифиллумом, известным еще под названием женское счастье, легко. Но все равно иногда случается, что растение вдруг начинает чувствовать себя не совсем хорошо: его листья становятся желтыми или коричневыми, рост замедляется или же прекращается. Что может вредить этому растению и решить проблемы в уходе, рассказало издание Southern Living.

1. Недостаточный полив

Чтобы понять, чего не хватает спатифиллуму, нужно обратить внимание на состояние его листьев. Если они поникшие или увядшие – вероятно, не хватает воды. Чтобы в этом окончательно убедиться, возьмите горшок в руки – он будет слишком легким. Также проверить влажность почвы можно, погрузив палец на глубину 5 см. Если он сухой – пора поливать.

Женское счастье можно поливать традиционно сверху. Или же снизу: для этого поставьте горшок в емкость с водой примерно на 15 минут – и почва впитает необходимое количество влаги.

Видео дня

Поливать спатифиллум достаточно один-два раза в неделю, но частоту нужно корректировать в зависимости от количества света, которое получает растение, температуры в помещении и времени года. Более теплая температура и яркий свет означают, что полив нужен чаще.

Вас также могут заинтересовать новости:

2. Переувлажненная почва

Слишком много воды также может привести к увяданию листьев. Но на это также будут указывать и другие признаки: переувлажненная почва, неприятный ее запах. В таком случае нужно проверить корни. Если они коричневые и мягкие, значит, уже появилась корневая гниль. Выньте растение из горшка и обрежьте все коричневые мягкие корешки. Посадите вазон в свежую, хорошо дренированную почву. Также обрежьте все желтые или поврежденные листья и дайте растению немного времени на восстановление.

3. Слишком много или слишком мало удобрений

Правильный баланс удобрений может быть решающим фактором для здоровья растения. Если внести слишком много удобрений, соль может накапливаться в почве и образовывать на поверхности белую корку. Чтобы исправить это, смойте излишек соли большим количеством воды, давая ей стечь снизу. Также можно пересадить растение в свежую почву. Поможет и промывание корней.

Кроме того, нужно прекратить удобрять растение на один-два месяца, чтобы оно восстановилось. Когда начнете снова подкармливать - готовьте в два раза более слабый раствор.

Если же женское счастье недостаточно удобрено, оно не будет цвести, может иметь задержку роста или его листья станут мелкими. К тому же оно может быть бледным или желтым. Обязательно удобряйте растение каждые четыре-шесть недель в течение вегетационного периода.

4. Недостаточное или чрезмерное освещение

Слишком много солнца может обжечь листья, из-за чего оно начнет увядать, станет коричневым или желтым. Слишком мало солнца будет замедлять рост, растение не будет цвести. Поэтому для спатифиллума нужно обеспечить яркое, непрямое освещение. Для этого можно использовать прозрачную штору. Или поставить вазон на окно, выходящее на север или восток.

5. Вредители и болезни

Паутинные клещи, щитовки, мучнистые червецы и грибные комарики могут вызвать большие проблемы для женского счастья. Если вы заметили бронзовый налет, паутину между листьями, белые ватные скопления, коричневые бугорки вдоль стеблей - смойте их и смажьте растение маслом нима или садовым маслом. Удалить ватные мучнистые червецы или коричневую чешуйку можно руками или ватным тампоном, смоченным в медицинском спирте.

К болезням могут привести проблемы с поливом. Удаляйте листья, пораженные пятнистостью или с черными кончиками, а также любые гнилые корни.

Ранее УНИАН рассказывал, что обязательно нужно сделать с рождественником в феврале, чтобы он пышно зацвел следующей зимой. Отмечалось, что от того, как вы будете ухаживать за ним сейчас, зависит, насколько хорошо вазон восстановится после цветения, как будет расти весной и, в конечном итоге, каким будет его цветение следующей зимой. В этот период важно пересмотреть режим полива, увеличить освещение и слегка обрезать растение.

Вас также могут заинтересовать новости: