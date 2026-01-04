Пока Путин 'защищает' русскоязычных в Украине, Китай уничтожает 'русский мир' у себя, - NYT

В приграничной с Россией территории Китая этнические русские потеряли связь с языком, традициями и верой своих предков.

Пока Кремль ведет войну за "защиту русскоязычных" к западу от России, на востоке - в самом Китае - русская идентичность фактически прекратила свое существование. В поселке Эньхэ, который когда-то был создан китайским правительством как оплот русской культуры, уже никто не говорит по-русски. Об этом пишет The New York Times, репортер которого посетил этот населенный пункт.

Эньхэ размещен он на севере Китая в автономном округе Внутренняя Монголия. Отмечается, что еще в ХVII веке на этой территории преобладали русские. Однако после многих лет смешанных с китайцами, монголами и другими жителями браков этнические русские Эньхэ потеряли связь с языком, традициями и православной христианской верой своих предков.

"Через несколько лет мы будем такими же, как и в любом другом месте Китая", - отметил глава поселка Ли Пэн, который является потомком русских переселенцев и членом Коммунистической партии Китая.

Видео дня

По его мнению, постепенное исчезновение отдельной русской идентичности является результатом политики китайского государства в отношении этнических меньшинств, направленной на объединение различных этнических групп страны в единый неделимый Китай.

Отмечается, что в Эньхэ сейчас проживает всего 2895 человек, из которых более 40 процентов официально зарегистрированы как этнические русские. При этом, по словам чиновников, мало кто разговаривает на другом языке, кроме китайского.

Исчезла в Эньхэ и православная церковь. Крест, который раньше украшал верхушку золотого купола деревянного здания со ставнями в центре села, был снесен. Издание пишет, что местные чиновники отрицают, что он когда-то там был, несмотря на то, что крест четко виден на старых фотографиях.

"История Эньхэ подчеркивает глубокое лицемерие современной геополитики. Владимир Путин оправдывает вторжение в Украину "защитой прав русскоязычных", но при этом демонстрирует "дружбу без границ" с Китаем, где русский язык и культура целенаправленно искореняются государством", - подытожил автор.

Китай и Россия - отношения

Как сообщал ранее УНИАН, Пекин поддерживает финансово Москву в ее войне против Киева. В частности, в ноябре Китай рекордно увеличил импорт сжиженного газа из России, закупив 1,6 млн тонн топлива - более чем в 2 раза больше, чем в ноябре предыдущего года. Журналисты констатируют, что после такого скачка экспорта Москва вышла на второе место среди поставщиков сжиженного газа в Китай, уступая лишь Катару.

Также мы писали, что Россия и Китай уже начали партизанскую войну против НАТО в космосе. Речь идет о том, что они совершают гораздо больше актов военного глушения, чем считалось ранее. Министр обороны Германии Борис Писториус в публичном заявлении признался, что два спутника, которыми пользуются немецкие военные, сейчас отслеживаются двумя российскими разведывательными спутниками. По его словам, Россия и Китай "стремительно расширили" свои возможности ведения космической войны за последние годы.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Китаю невыгодно заканчивать войну России против Украины, мол, Пекину не выгодна слабая Москва, потому что у него большое экономическое и дипломатическое противостояние с США.

Вас также могут заинтересовать новости: