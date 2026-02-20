Активность Трампа в Иране продемонстрирует миру слабость 'русской мафии', - политик из США

Рашкин подчеркнул, что потенциальная война в Иране может ослабить внимание мира к Украине.

Если США отвлекутся на возможное противостояние с Ираном, то они отвлекут внимание всего мира от Украины, сказал в эфире "Киев 24" политический деятель из США, депутат окружного собрания от округа Рок (штат Висконсин) Юрий Рашкин. Так он ответил на вопрос о том, как потенциальная война на Ближнем Востоке может повлиять на Украину.

Он подчеркнул, что когда США отвлекаются на какую-либо задачу помимо Украины, то это "отвлекает внимание мира от Украины, переключает внимание на еще одну войну".

Он отметил что администрация президента США Дональда Трампа "смотрит на Путина, как на соседнюю мафию, с которой они просто ведут раздел территории".

"Они думают, что они здесь главные, и могут все это решать", - сказал Рашкин.

Он добавил, что если внимание переключится на Иран, то это покажет, "насколько слаба российская мафия, которая не в состоянии защитить Иран".

Ядерная программа Тегерана

Как сообщалось, Иран и США провели переговоры, во время которых обсуждали ядерную программу Тегерана. По данным СМИ, не было никаких признаков того, что соглашение в длительном споре по ядерной программе Ирана будет заключено в ближайшее время.

Позже Иран на фоне угроз США провел совместные с Россией морские военные учения. Они прошли в Оманском заливе и Индийском океане с целью "улучшения оперативной координации, а также обмена военным опытом".

