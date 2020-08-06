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В Польше состоялась инаугурация Анджея Дуды (фото)

13:18, 06 августа 2020
Мир
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Инаугурация Анджея Дуды / REUTERS

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Onet.

Многие оппозиционные депутаты проигнорировали принятия присяги. Из перечня приглашенных предыдущих президентов страны, присутствовал только Александр Квасневский.

В своей речи Дуда заявил, что выборы проходили в очень сложных условиях и стали "большой победой польской демократии".

Основными вопросами для себя на следующие 5 лет президент назвал "семью, безопасность, рабочие места, инвестиции и достоинство", также пообещал защищать польский аграрный сектор.

Инаугурация Анджея Дуды / REUTERS

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"Наш соотечественник, папа Иоанн Павел II неоднократно говорил нам, политикам, особенно заботиться о защите семьи. Нация зависит от того, какова семья", - отметил президент.

Президент также отметил необходимость усиливать НАТО, углублять сотрудничество в рамках "инициативы трех морей".

Кроме того, новоизбранный президент напомнил о председательстве Польши в ОБСЕ в 2022 году и основной задачей для страны это поспособствовать восстановлению полного суверенитета Украины.

"Политические диспуты не исчезнут, потому что это часть жизни в демократической стране. Но возможно сделать больше для того, чтобы снизить их градус. Важно спорить с уважением и быть способным пожать руку оппоненту", - сказал Дуда, объясняя, почему после выборов инициировал встречу с Рафалом Тшасковским и пригласил на церемонию своих оппонентов.

Инаугурация Анджея Дуды / REUTERS

Торжества инаугурации продолжаются. В течение дня состоятся торжественная служба в соборе Св. Иоанна Крестителя и принятия командования над Вооруженными силами на площади Юзефа Пилсудского в Варшаве.

Как сообщал ранее УНИАН, во втором туре голосования Дуда получил незначительное преимущество над своим оппонентом Рафалом Тшасковским. Дуда собрал 51,03% голосов, а Тшасковский - 48,97%. 3 августа Верховный суд вынес постановление, признать выборы в Польше 2020 действительными.

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