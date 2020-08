В Польше состоялась инаугурация Анджея Дуды (фото)

В Польше состоялась инаугурация Дуды на вторую президентскую каденцию. Он уже принес присягу перед парламентом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Onet.

Многие оппозиционные депутаты проигнорировали принятия присяги. Из перечня приглашенных предыдущих президентов страны, присутствовал только Александр Квасневский.

В своей речи Дуда заявил, что выборы проходили в очень сложных условиях и стали "большой победой польской демократии".

Основными вопросами для себя на следующие 5 лет президент назвал "семью, безопасность, рабочие места, инвестиции и достоинство", также пообещал защищать польский аграрный сектор.

"Наш соотечественник, папа Иоанн Павел II неоднократно говорил нам, политикам, особенно заботиться о защите семьи. Нация зависит от того, какова семья", - отметил президент.

Президент также отметил необходимость усиливать НАТО, углублять сотрудничество в рамках "инициативы трех морей".

Кроме того, новоизбранный президент напомнил о председательстве Польши в ОБСЕ в 2022 году и основной задачей для страны это поспособствовать восстановлению полного суверенитета Украины.

"Политические диспуты не исчезнут, потому что это часть жизни в демократической стране. Но возможно сделать больше для того, чтобы снизить их градус. Важно спорить с уважением и быть способным пожать руку оппоненту", - сказал Дуда, объясняя, почему после выборов инициировал встречу с Рафалом Тшасковским и пригласил на церемонию своих оппонентов.

Торжества инаугурации продолжаются. В течение дня состоятся торжественная служба в соборе Св. Иоанна Крестителя и принятия командования над Вооруженными силами на площади Юзефа Пилсудского в Варшаве.

Today in the Polish Parliament the Inauguration of @AndrzejDuda for the President of the Republic of Poland 🇵🇱 took place.



FM #Czaputowicz took part in the ceremony. pic.twitter.com/waEWGglh3u