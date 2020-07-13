Остается на второй срок: Дуда победил на выборах президента Польши

По результатам подсчета 99,69% протоколов Дуду поддержали 51,21% избирателей.

Действующий президент Польши Анджей Дуда победил во втором туре выборов президента.

Об этом свидетельствуют данные Государственной избирательной комиссии по результатам подсчета 99,69% протоколов, передает Polska Times.

Дуду поддержали 51,21% избирателей, принявших участие в выборах, а его оппонента, мэра Варшавы Рафала Тшасковского, поддержали 49% избирателей.

Явка на этих выборах была рекордной для Польши и составила 68,12%.

Как сообщал ранее УНИАН, Анджей Дуда – польский политик, юрист и государственный деятель. Был избран президентом Польши еще в мае 2015. До этого был статс-секретарем в канцелярии президента Польши Леха Качинского (2008-2010), а также депутатом Сейма (2011-2014). Депутат Европейского парламента с 2014 года. Член партии «Право и справедливость» выступает за традиционную модель семьи и отвергает однополые браки.

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Рафал Тшасковский – польский политик и политтехнолог, мэр Варшавы. Выдвигался на выборы президента от правоцентристской либеральной партии «Гражданская позиция». До избрания мэром Варшавы в 2018 году, Тшасковский был министром администрации в цифровизации, секретарем в МИД Польши и депутатом Европарламента и Сейма.

Тшасковский ранее подписал так называемую «Хартию ЛГБТ+» в поддержку сексуальных меньшинств. Впрочем, во время предвыборной кампании 48-летний политик предпочел не обсуждать эту тему, чтобы не потерять консервативных избирателей. В случае победы Тшасковский обещал отменить проводимую нынешним правительством противоречивую реформу системы юстиции, которая вызвала конфликт между Варшавой и Евросоюзом.

Первый тур президентских выборов в Польше состоялся 28 июня. В тот же день, после объявления результатов экзит-полов стало известно, что во второй тур выборов прошли Анджей Дуда и Рафал Тшасковський. Уже после обработки 100% электронных протоколов, Дуда занял первое место, получив 43,50% голосов, Рафал Тшасковський набрал 30,46% голосов.

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