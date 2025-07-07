Он сказал, что считает это смешным.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп публично высмеял намерения американского миллиардера Илона Маска создать новую политическую партию.

Как передает CNN, он прокомментировал эти планы перед посадкой на борт Air Force One в Нью-Джерси. По словам Трампа, в Америке никогда не срабатывала идея третьей партии, поэтому основатель SpaceX может "поиграть с этой идеей", но не более:

"Я думаю, что это смешно - создавать третью партию. Мы имеем огромный успех с Республиканской партией. Демократы сбились с пути, но это всегда была двухпартийная система, и я думаю, что создание третьей партии только добавляет путаницы".

Маск создает собственную партию

Напомним, 5 июля Илон Маск объявил у себя на платформе X о создании "America Party" - новой политической силы, призванной предложить альтернативу двухпартийной системе США.

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Этому предшествовал громкий конфликт с президентом Трампом, во время которого он критиковал пакеты налогово-бюджетных законопроектов "One Big Beautiful Bill", называя их угрозой для государственного долга и свободы.

Кроме того, миллиардер обвинил обе партии - демократов и республиканцев - в том, что они образуют гибридную систему, которая не представляет интересов среднего класса.

Исторически в США третьим партиям трудно пробиться из-за "winner-take-all" системы, высокого барьера для регистрации кандидатов и слабой структурной поддержки.

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