Пока Украина воюет, опасность для Европы не слишком велика, - немецкий дипломат

В случае завершения войны в Украине угроза восточному флангу НАТО со стороны России может усилиться. Об этом заявил исполняющий обязанности председателя Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер в интервью изданию Tagesspiegel.

"Пока Украина защищает Европу, опасность не настолько велика", - подчеркнул он.

Ишингер добавил, что сейчас россияне сосредоточены на ведении боевых действий против Украины, в которых теряют по тысячи солдат в неделю. По его словам, как только в Украине удастся достичь прекращения огня, ситуация изменится.

"В этом случае Владимир Путин сможет продолжить перевооружение в мирное время, а угроза странам НАТО на восточном фланге возрастет", - сказал Ишингер.

Исполняющий обязанности председателя Мюнхенской конференции по безопасности в разговоре с журналистами отметил, что угроза в случае прекращения огня в Украине усилится и для Германии. Он заявил, что будущее прекращение огня должно сопровождаться существенным сокращением военного присутствия на западе России, но считает, что Москва вряд ли согласится на это.

Ишингер все же подчеркнул, что войну в Украине необходимо закончить как можно скорее. По его словам, результат прекращения огня является вопросом судьбы Германии и Европы.

Украина и НАТО согласовали приоритеты сотрудничества

Ранее Украина и НАТО согласовали приоритетные направления сотрудничества, включая усиление противовоздушной обороны.

В Минобороны Украины рассказали, что стороны согласовали ключевые приоритеты сотрудничества – усиление ПВО, развитие Patriot, F-16 и HIMARS, а также совместную работу над технологическим преимуществом. Украина делится с партнерами уникальным боевым опытом, реальными данными с поля боя и технологическими решениями, которые уже работают.

Отдельным треком сотрудничества является координация формата "Рамштайн" вместе с Германией и Великобританией с целью ускорения принятия решений и поставок необходимой помощи для Украины.

