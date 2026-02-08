За простой формой граненого стакана скрывается и важный символизм, и холодный инженерный расчет.

Граненый стакан – вещь в Советском Союзе знаковая. Встретить его можно было везде: от столовой до вагона поезда. На кухне он заменял самые разные емкости, и в том числе мерный стакан.

Но несмотря на его известную функциональность, далеко не все знают, сколько граней у стандартного граненого стакана и что они означают. Именно в этом и разберемся в данной статье.

Сколько граней у граненого стакана СССР – вершина бытового функционализма

История стакана началась в первой половине XX века. Самая популярная версия о том, кто придумал граненый стакан, приписывает его создание скульптору Вере Мухиной, автору "Рабочего и колхозницы". Якобы, она помогала разработать форму стакана для серийного производства.

Если вас интересует, почему у стакана – 16 граней, то мы еще вернемся к этому вопросу чуть ниже.

Главная задача у новации была простой: нужна была недорогая, крепкая и универсальная посуда для общепита, армии, поездов и повседневного обихода. Обычные стаканы часто бились и плохо держались на лотках. Грани решили сразу несколько проблем: делали стакан прочнее, не давали ему выскользнуть из рук и экономили место на складах.

Но мало кто знает, что СССР как таковой появился много позже, чем граненый стакан, – история последнего коренится еще в XVIII–XIX веках в Царской России. Поэтому нельзя сказать, что его изобрели. Скорее, его форму сделали стандартом. Именно советский стакан стал образцом и появился в каждой семье.

Со временем, практичная форма стакана породила множество легенд о том, чем объясняется разное число граней у разных экземпляров: 12, 14, 16, 18 и 20. Но зачем в действительности нужны были все эти виды?

Сколько граней у стакана Мухиной – соображать не приходится

Вариаций граненого стакана множество, поэтому и неудивительно, что люди путаются в количестве граней. Обычно на советском стакане 16 граней – это самый известный вариант. Его-то и связывают с Мухиной.

Но все же почему у граненого стакана – 16 граней? Объяснения этому есть целых два: во-первых, грани работали как ребра жесткости и 16 было близко к оптимальному числу, делая стекло наиболее прочным, а во-вторых, число 16 символизировало количество союзных республик в 1940-х годах (с учетом Карело-Финской ССР).

Иногда можно было найти стаканы с 14 гранями – их делали реже, и считалось, что это более старые или простые модели. Что означают 14 граней на советском стакане?

Никакого особого смысла в этих 14 гранях (вопреки всевозможным мифам) не было: количество зависело от технологии производства и требований к прочности.

Был и особо ценный граненый стакан – 20 граней, позволявших делать стекло тоньше, а радиус – больше, сохраняя прочность ободка. Такие варианты выглядели более изящными и стоили в два раза дороже обычных, но встречались нечасто и производились небольшими партиями.

Наконец, обратимся к практической стороне. Если вы не знаете, сколько граней в 200 граммовом стакане, их можно подсчитать самостоятельно. Но скорее всего это стандартная модель с 16 гранями, поскольку количество граней и емкость стакана не были связаны.

Самый популярный вид стакана имел объем в 200 мл на ободке (т.н. анюткином пояске), и в 250 мл, если налить до краев, 105 мм в высоту и 73 мм в диаметре.

Если же вас интересует именно, сколько мл в граненом стакане – у нас как раз давеча вышел об этом материал.

