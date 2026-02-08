РФ нанесла удар по украинской железной дороге: некоторые поезда не будут курсировать

Также есть поезда, которым пришлось задержаться.

Из-за российских ударов некоторые поезда в Украине не будут курсировать, некоторые - задерживаются. Об этом говорится в сообщении Укрзализныци.

По информации железнодорожников, в результате российской атаки на железнодорожную инфраструктуру Черниговской области пригородное и региональное сообщение в Черниговской и Сумской областях претерпит временные изменения. Так, в воскресенье, 8 февраля, не будут курсировать рейсы между Сновском и Бахмачем.

"Кроме того, в результате отключения электроэнергии в регионе были задержаны поезда №66 Киев – Сумы и №114 Ужгород – Харьков, но оба уже фактически наверстали свою задержку", – пояснили в "Укрзализныце".

Что касается участка "Лозовая – Барвинково – Краматорск" в Харьковской области, то он по-прежнему относится к зонам повышенного риска. Отмечается, что проезд на нем обеспечивают автобусы.

Между тем в Запорожье действует усиленный мониторинг ситуации с безопасностью с возможностью как проезда на поездах, так и использования автобусных трансферов. Железнодорожники просят пассажиров внимательно слушать инструкции поездных бригад и вокзальных стюардов.

Удары РФ по железной дороге

Как сообщал ранее УНИАН, 5 февраля Россия массированно атаковала украинскую железную дорогу, в частности била беспилотниками по инфраструктуре Сумской области. По словам вице-премьер-министра по восстановлению Украины – министра развития общин и территорий Украины Алексея Кулебы, в Шосткинском районе под обстрел попала железнодорожница – дежурная по станции, которая направлялась на работу. Здесь же был удар и по "Вагону несокрушимости", который размещен в общине для обогрева жителей. Люди находились в укрытии. Повреждены также здания железной дороги и тепловоз. Также россияне нанесли удар беспилотниками по железнодорожной станции в Ахтырском районе. Повреждены технические помещения, пути.

