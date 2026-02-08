Россияне имеют успех на Донбассе: в DeepState рассказали, где продвинулся враг

Аналитики зафиксировали продвижение оккупантов, в частности, вблизи Ямполя.

Российские оккупанты продвинулись вблизи трех населенных пунктов в Донецкой области.

Об изменении ситуации на поле боя сообщил украинский аналитический мониторинговый проект DeepState.

"Враг продвинулся вблизи Ямполя, Бондарного и Степановки", - говорится в сообщении аналитиков проекта.

Видео дня

Ситуация на фронте

Как сообщал УНИАН, ранее соучредитель DeepState Руслан Микула отметил, что российская оккупационная армия понемногу продвигается на фронте, но эти темпы настолько медленные, что оккупантам понадобится более двух лет, чтобы взять всю Донецкую область под свой контроль.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский рассказал, что по многим направлениям беспилотных систем Россия "как минимум не отстает от Украины". Он также отметил, что в 2026 году Россия запланировала увеличить численность своих войск БпС на 79 тысяч человек.

В то же время, по информации Института изучения войны, ситуация на фронте в Украине свидетельствует о том, что Россия готовится к новому наступлению сразу на нескольких направлениях. Таким образом, Кремль делает ставку на силовой сценарий окончания войны. По данным аналитиков, летом Россия намерена развернуть масштабные наступательные действия на юге Украины и на Донбассе.

Вас также могут заинтересовать новости: