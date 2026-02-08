Самому длительному эксперименту в мире скоро исполнится 100 лет, и он не заканчивается

Лабораторный эксперимент Pitch Drop продолжается непрерывно уже почти 100 лет.

Самый длительный в мире непрерывно действующий лабораторный эксперимент продолжается уже почти 100 лет, и он не закончится в ближайшее время.

В 2027 году низкотехнологичному эксперименту Pitch Drop исполнится 100 лет. Его начал в 1927 году профессор Томас Парнелл в австралийском Университете Квинсленда.

Как пишет supercarblondie.com, эксперимент требует огромного терпения, исследователям приходится ждать до 12 лет, чтобы увидеть какое-либо движение.

Парнелл представил эксперимент, чтобы продемонстрировать текучесть и высокую вязкость пека – одной из самых густых жидкостей в мире, которая остается после переработки дегтя и смолы. В 1927 году он залил горячий пек в герметичную воронку, а затем дал жидкости отстояться в течение целых трех лет.

В октябре 1930 года он срезал стебель воронки, чтобы пек мог капать через нее. Однако, поскольку пек является одной из самых густых жидкостей в мире, он не спешил течь через воронку.

Фактически, первая капля приземлилась через восемь лет, а точнее, 98 месяцев. Исследователям пришлось ждать вторую каплю еще дольше, в общей сложности 99 месяцев, но третья прибыла гораздо быстрее – за 86 месяцев.

Седьмая капля упала в июле 1988 года, она собиралась 111 месяцев. И, похоже, положила начало тенденции к замедлению. Ведь восьмое падение пришлось на ноябрь 2000 года – после 148 месяцев ожидания. А девятое, последнее на данный момент приземление, пришлось на апрель 2014 года, – через 161 месяц после предыдущего.

Исследователям удалось изучить восьмую каплю и обнаружить, что ее вязкость примерно в 280 миллиардов раз превышает вязкость воды.

Этот эксперимент попал в Книгу рекордов Гиннеса как "самый длинный в мире непрерывно действующий лабораторный эксперимент" и, как ожидается, продлится еще около 100 лет.

Никто никогда не видел, как падают капли

Интересно, что никто никогда не видел, как падает хотя бы одна из капель пека.

Ярким примером неудачного выбора времени может стать опыт предыдущего смотрителя эксперимента, Джона Мейнстоуна. 3 июля 1988 года, только он вышел из лаборатории, чтобы выпить воды, приземлилась седьмая капля.

И хотя эксперимент Pitch Drop транслировался в прямом эфире на протяжении десятилетий, из-за технических сбоев события 2000 и 2014 годов не были записаны.

Эксперты считают, что следующее падение произойдет где-то в 2020-х годах. Возможно, хоть кто-то его увидит.

Повторение эксперимента Эдисона

Напомним, что группа ученых повторила один из ранних опытов американского изобретателя Томаса Эдисона. Исследователи считают, что он, возможно, создал графен - материал, свойства которого не был способен осознать в свое время.

