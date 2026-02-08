Более 300 единиц: эксперты рассказали, кто еще, кроме Украины, хочет купить истребители Gripen

Среди возможных покупателей могут быть Португалия, Перу и Филиппины.

Шведская оборонная компания Saab имеет список вероятных покупателей, которым она хочет продать истребитель Gripen в новейшей версии E/F. Некоторые из них, например, Украина, уже почти гарантированно планируют закупить этот самолет. Однако другие - это пока потенциальные контракты с шансом, что именно Gripen будет победителем в этих тендерах.

Поэтому аналитики Defense Express, ссылаясь на издание The Aviationist, ориентировочно подсчитали, какой объем заказов может быть на истребитель JAS 39 Gripen E/F.

В первую очередь, речь идет об Украине, которая планирует закупить для нужд собственных Воздушных сил 100-150 таких самолетов.

Видео дня

"Далее идет Канада, где еще совсем ничего не понятно - с одной стороны, у них есть опция просто продолжить закупки американских истребителей F-35, с другой - учитывая текущую политику и заявления Трампа, там продолжаются споры о приостановке реализации соглашения с США и вместо этого вернуться к Gripen - и в Saab активно ухватились за этот шанс и продвигают свои истребители для Канады участием в их производстве для ВСУ. В этом случае речь идет о 72 истребителях", - отмечают эксперты.

После этого речь идет о Филиппинах, где вероятный объем может составить 40 самолетов одной или несколькими партиями.

По состоянию на сентябрь 2025 года в Saab подтверждали наличие переговоров с этой страной, которая в конечном итоге может остановиться на F-16. Страна уже получила разрешение от американского DSCA на 20 истребителей с заоблачной ценой в 279 млн долларов за один F-16V, несмотря на то, что это предельно возможная цена.

"Что касается Перу, то в Saab говорят, что кампания по продвижению Gripen там находится на финальной стадии и говорят о 24 истребителях. Хотя в Перу говорят, что максимально приблизились к закупке американских F-16 и речь идет о количестве в 14 самолетов, что на 10 машин меньше, чем по данным Saab", - подчеркивают в материале.

Также среди возможных покупателей Gripen может быть и Португалия, которая присматривается к европейскому варианту, однако также хочет и истребитель пятого поколения, где на выбор только одна машина, а именно американский F-35. По словам аналитиков, Португалии нужно заменить 28 самолетов F-16, поэтому, вероятно, они будут покупать такое же количество.

"Перспективным направлением для Saab также может быть Австрия, впрочем, там только в этом году стартует конкурс. А также Швеция рассматривает как вариант производство истребителя Gripen в Ирландии", - добавляют в публикации.

Эксперты подытожили, что даже если взять только Украину и Канаду, то речь идет об объемах от 172 до 222 истребителей.

"А если произойдет чудо и к списку присоединятся Филиппины, Перу и Португалия - то более 300 истребителей (с учетом, что Перу будет покупать 14 самолетов). Впрочем - это очень и очень оптимистичное видение, которое может разбиться о суровую реальность и конкуренцию с американским лобби и другими самолетами", - считают в Defense Express.

Gripen для Украины - последние новости

Как писал УНИАН, Украина может быстрее получить истребители Gripen. Речь идет о том, что политические амбиции Перу невольно устранили конкурента за дефицитные шведские истребители, позволив Украине рассчитывать на более сжатые сроки их получения.

Также в Минобороны сообщили, что Украина и Швеция обсудили передачу Gripen и ракет Meteor. Кроме того, Швеция готовит один из крупнейших пакетов помощи в сфере безопасности для Украины, в который входят ПВО, радары от Saab, системы радиоэлектронной борьбы и дроны - в частности для дальнобойных ударов (deep strike).

Вас также могут заинтересовать новости: