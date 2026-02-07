Православный праздник сегодня называют в народе Захарий-серповидец.

8 февраля по новому календарю православной церкви в Украине почитают великомученика Феодора Стратилата. Этот праздник хранит древние традиции, необычные народные приметы и запреты, за которыми наши предки строго следили. Рассказываем, что важно знать верующим сегодня и праздник сегодня церковный по старому стилю.

Какой православный праздник сегодня по новому стилю

8 февраля православные чтят память великомученика Феодора Стратилата, одного из самых почитаемых христианских святых конца III-начала IV века (день его памяти в старом церковном календаре будет 21 февраля).

Феодор родился в III веке в городе Евхаиты (Малая Азия). Довольно мало известно о его детстве и родителях, предание говорит, что сам Феодор был красивым и смелым мужчиной и однажды победил змея, обитавшего возле города.

За проявленную отвагу император Лициний назначил Феодора управителем города Гераклеи Понтийской. Там Феодор совмещал воинскую службу с апостольской проповедью и обратил многих горожан в христианскую веру.

Когда пошли гонения на христиан, Феодор пообещал императору принести жертвы языческим богам, но вместо этого собрал все золотые и серебряные статуи идолов в Гераклее, разбил их и куски раздал нищим. Разгневанный император послал за святым своих солдат, но горожане встали на защиту Феодора. Чтобы никто не пострадал, он сам отдал себя в руки мучителям, вскоре святого казнили.

В переводе с греческого "Стратилат" означает "военачальник".

Кого еще почитают сегодня: пророка Захарию Серповидца и святителя Саву II, архиепископа Сербского.

Какой сегодня церковный праздник по старому стилю

По юлианскому календарю сегодня почитают святого Феодора Студита, игумена Студийского монастыря - ранее мы уже рассказывали, какой сегодня церковный праздник и какие традиции и запреты соблюдали верующие.

О чем помолиться в этот день, что можно и чего нельзя делать сегодня

К святому Феодору обращаются с молитвами о защите, помощи в установлении мира и победе над врагами. Феодор Стратилат считается также покровителем военных.

В народе день называют Захарий-серповидец - в честь пророка Захарии. Старые поверья придавали особое значение серпам. Их в старину кропили святой водой, чтобы жатва прошла легко, а ночью выносили на улицу и показывали месяцу, чтобы он "остро наточил" серпы и принес достаток.

По традиции в этот день следует избегать всего, что может навредить себе или другим: нельзя ругаться, злиться, таить обиды и завидовать, а также отказывать в помощи и милостыне - все возвращается сторицей.

Народные приметы дня не советуют сегодня заниматься денежными делами - велики риски остаться без финансов, а также точить ножи и другие колюще-режущие предметы, кроме серпов. Нежелательны в этот день любые несрочные хирургические и стоматологические операции.

Приметы на 8 февраля - что можно узнать по погоде

Погода этого дня и природа могут подсказать, каким будет конец зимы и начало весны:

туман стелется по земле - к осадкам;

гуси хлопают крыльями и купаются в снегу - к оттепели;

дым стелется по земле - к снегопаду;

собаки валяются на снегу - к вьюге;

гром слышен - лето будет ветреным.

Если сегодня мороз "держит" с утра - это к скорому окончанию зимы и ранней весне.

