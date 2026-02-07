Три знака Зодиака уже очень скоро оставят одиночество позади

В перечне есть представители знака Близнецы.

Для трёх знаков Зодиака одиночество подходит к концу. Энергия ретроградного Юпитера направляет внимание внутрь, помогая осознать, почему некоторое время мы оставались в изоляции, пишет YourTango.

Этот транзит заставляет возвращаться к эмоциям и переживаниям, которые казались уже пройденными. Сейчас приходит момент, когда важно расставить приоритеты и понять, что не всё требует постоянного контроля. Взлёты становятся спокойнее, падения – мягче, и наступает баланс. Одиночество постепенно уходит, открывая путь к гармонии и внутреннему спокойствию.

Близнецы

Близнецы, ваше одиночество часто связано с ощущением, что вас не видят. Вы пережили многое, но даже делясь этим, не всегда чувствуете, что кто-то действительно понимает вас.

Ретроградный Юпитер помогает снять этот груз. Вы начинаете меньше зацикливаться на проблемах и замечать хорошие моменты в жизни. Как только меняется восприятие себя, приходит чувство поддержки и защиты. Одиночество исчезает, когда вы перестаёте концентрироваться на нём, и жизнь снова наполняется светом и общением.

Рак

Рак, ваше одиночество держится только потому, что вы привыкаете к нему и не делаете шагов навстречу изменениям. Энергия ретроградного Юпитера помогает осознать это.

6 февраля вы почувствуете, что период изоляции слишком затянулся. Эмоции невидимы, и часто мы не замечаем, как застряли в одиночестве. Юпитер вытаскивает вас из этого состояния и показывает, что уныние временно. Не спешите – дайте себе время, а затем открывайтесь миру и общению, где одиночество не имеет власти.

Козерог

Козерог, вы ощущаете одиночество даже среди людей, словно находитесь в переполненной комнате в полной изоляции. Это неприятно и тянется слишком долго.

Но ваша природная чувствительность помогает понять, что такое состояние не может длиться вечно. Чтобы вернуть себе радость и свет, нужно действовать: снова встречаться с друзьями, общаться с близкими, участвовать в жизни. Одиночество не для вас – пора вернуться в общество и почувствовать свою ценность среди людей.

