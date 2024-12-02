Этот шаг спровоцировал политическое напряжение в США, ведь ранее в Белом доме убеждали, что Байден не собирается делать этого.

Президент США Джо Байден помиловал своего сына Хантера Байдена, освободив его от судимостей за уклонение от уплаты налогов и незаконное владение оружием.

Как пишет The Wall Street Journal, это решение, принятое в выходные Дня благодарения, вызвало неоднозначную реакцию, поскольку ранее Байден заявлял, что не будет вмешиваться в дела сына.

В заявлении президент отметил, что Министерство юстиции действовало несправедливо по отношению к его сыну, добавляя: "Пытаясь сломать Хантера, они пытались сломать меня - и нет никаких причин верить, что на этом все закончится. Достаточно".

Видео дня

Помилование охватило все правонарушения, совершенные с 2014 года, когда Хантер Байден вошел в совет директоров украинской компании Burisma.

Республиканцы осудили решение, обвинив Байдена в злоупотреблении властью. Конгрессмен Джеймс Комер заявил, что семья президента пытается избежать ответственности. Критику высказали и некоторые демократы, среди них губернатор Колорадо Джаред Полис, который считает, что это создает опасный прецедент.

Дела против Хантера Байдена

Обвинения против Хантера Байдена касались ложной информации в документах при покупке оружия в 2018 году, а также уклонения от налогов. По словам прокуроров, он списывал личные расходы, в том числе на эскорт и развлечения, как бизнес-расходы. Хантер признал свои ошибки, заявив, что это произошло во время борьбы с зависимостью.

Помилование президента стало неожиданным, поскольку ранее он неоднократно отрицал возможность такого шага. Хантер Байден поблагодарил отца, заявив, что посвятит свою новую жизнь помощи другим в борьбе с зависимостью.

"Я никогда не восприму помилование, которое мне было предоставлено сегодня, как должное, и собираюсь посвятить жизнь, которую я отстроил заново, помогая тем, кто все еще болен и зависим", - сказал Хантер.

Действия Байдена, направленные на защиту сына, вызвали новую волну политического напряжения в Соединенных Штатах.

Хантер Байден: что известно о сыне президента США

Хантеру Байдену 54 года. Он - американский юрист, второй сын 46-го президента США Джо Байдена.

Сын Джо Байдена фигурировал в расследовании дела в отношении газодобывающей компании Burisma, которая имела регистрацию в оффшорной зоне и куда Хантер Байден входил 2014-2019 годах.

Известно, что экс-президент США Дональд Трамп звонил президенту Украины Зеленскому в 2019 году и просил его помочь в дорасследовании дела - это произошло накануне президентских выборов в США, и главным конкурентом Трампа тогда стал именно Джо Байден, который в конечном счете и занял кресло президента США.

Вас также могут заинтересовать новости: