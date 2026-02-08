Лувр впервые показал поврежденную во время кражи корону императрицы Евгении

Корона потеряла около десяти мелких бриллиантов и часть золотой отделки.

На этой неделе музей Лувр опубликовал фотографии, показывающие текущее состояние короны императрицы Евгении, которую чудом не украли грабители. Корону показали перед началом ремонтных работ, которые, как надеется музей, смогут восстановить ее былую славу, пишет CNN.

Корону впервые продемонстрировали через 100 дней после ее падения в результате попытки ограбления. Ее пытались похитить грабители Лувра вместе с другими драгоценностями, но во время побега корона выскользнула из их рук и упала с высоты на тротуар.

Этот головной убор был изготовлен в 1855 году по заказу Наполеона III для императрицы Евгении де Монтижу. Он принадлежит к редкой коллекции французских королевских драгоценностей, которые до сих пор хранятся в стране после того, как большинство из них было разграблено во время Французской революции, начавшейся в 1789 году. Большая часть того, что осталось, была продана с аукциона французским государством на волне республиканских настроений почти сто лет спустя.

Видео дня

Убор никогда не использовался для коронации. Но он стал символом императорской власти, прежде чем попасть в коллекцию Лувра в 1988 году. На протяжении десятилетий корона поражала миллионы посетителей. Она состоит из 1354 бриллиантов и 56 изумрудов, чередующихся с восемью пальметтами и величественными золотыми орлами.

Из-за падения один орел исчез, а половина пальмет оторвалась – некоторые из них деформированы.

Согласно отчету Лувра, эксперты считают, что гибкое крепление короны было повреждено, когда воры вырвали ее из экспозиции через узкую щель, прорезанную угловой шлифовальной машиной.

"Это напряжение привело к отрыву колец короны, одно из которых уже утеряно в галерее", – говорится в отчете музея.

Дальнейший удар, когда изделие упало на землю, вероятно, раздавил нежную отделку, добавили они.

Хотя корона деформировалась, почти каждый компонент сохранился. По мнению экспертов, это позволяет провести "полную реставрацию" без реконструкции или воссоздания. Ремонт будет включать изменение формы ее каркаса.

Корона сохранила все 56 изумрудов. А из 1354 бриллиантов не хватает только около десяти маленьких, находящихся по периметру основания. Еще девять были отделены, но их удалось найти.

Лувр объявил, что вскоре пригласит реставраторов подать предложения по ремонту короны в рамках конкурсного процесса под надзором вновь созданного комитета экспертов. По словам представителей музея, после октябрьского ограбления он получил предложения помочь в восстановлении короны от престижных ювелирных домов Cartier, Van Cleef & Arpels, Mellerio, Chaumet и Boucheron.

Что известно о похищенных драгоценностях

Всего грабителям удалось вынести из Лувра восемь драгоценных ювелирных изделий. Это тиары, ожерелья и серьги, которые когда-то принадлежали французским королевам и императрице Евгении.

Похищенная тиара принадлежала к коллекции драгоценностей королевы Марии-Амели и королевы Гортензии. Также грабители украли ожерелье и серьги из сапфирового ювелирного набора, принадлежавшего королеве Марии-Амели и королеве Гортензии.

Задержание похитителей драгоценностей Лувра

Напомним, что несколько участников громкого ограбления уже задержаны. Некоторых из них задержали в очереди на футбольный матч.

Одна из этих подозреваемых – 38-летняя женщина. В суде она плакала и говорила, что боится за свою жизнь и жизнь своих детей, с которыми проживает в пригороде на севере Парижа. Большинство подозреваемых – это "мелкие правонарушители". При этом похищенные драгоценности, стоимость которых оценивается в 88 миллионов евро, до сих пор не найдены.

Вас также могут заинтересовать новости: