Сколько нужно B-21 и F-47 для уничтожения авиабаз в случае войны с Китаем: оценка экспертов

Воздушные силы США планируют увеличить закупки бомбардировщиков вдвое.

Воздушные силы США намерены закупить не менее 100 бомбардировщиков шестого поколения B-21 Raider и 185 истребителей шестого поколения F-47. Такого количества хватит для выполнения миссий, таких как прошлогодняя операция "Полуночный молот" по бомбардировке ядерных объектов Ирана, однако все же их будет недостаточно во время полномасштабной войны с таким врагом, как Китай.

Такой вывод описали в новом докладе специалистов Института аэрокосмических исследований им. Митчелла, авторами которого являются Хизер Пенни и полковник в отставке Марк А. Газингер, передает издание Air And Space Forces Magazine.

Отмечается, что воздушные силы США планируют увеличить закупки бомбардировщиков вдвое - до 200 самолетов B-21, а истребителей F-47 - до 300 единиц.

Также из-за того, что пройдет много лет, пока эти машины попадут в армию, США откажутся от любых планов по списанию бомбардировщиков B-2 и увеличат закупки истребителей пятого поколения F-35.

В то же время в Defense Express подчеркнули, что воздушные силы США имеют в своем активе до 20 бомбардировщиков B-2 и в 2024 году было решено списать один из таких самолетов после аварии 2022 года, ведь ремонт признали нерентабельным.

В свою очередь, в США не раз заявляли о том, что с B-21 останутся "ветераны"-бомбардировщики B-52, а B-2 хотели списать в 2030-х годах.

"Потребность в большем количестве B-21 и F-47 объясняется очень просто - США должны иметь больше возможностей для нанесения ударов по китайским "хранилищам", то есть авиабазам и пусковым установкам дальнобойного вооружения, с которых в КНР будут наносить удары в случае войны с Тайванем", - подчеркнули в материале.

По словам аналитиков, разговоры о том, что вероятный парк бомбардировщиков B-21 в 100 единиц - это мало, уже отслеживаются некоторое время. В США заявляли, что нужно иметь на вооружении более 200, 300 или даже 400 самолетов.

"Но стоит понимать, что кроме времени, на закупку такого количества самолетов (а еще в дополнение истребителей шестого поколения F-47) - нужно не миллиарды, и даже не десятки миллиардов, а более сотни миллиардов долларов. Уместно замечание авторов издания о том, что отдельным вопросом является обеспечение вооружением этих бомбардировщиков и истребителей. И здесь также речь идет не только о необходимом уровне темпов производства, но и о средствах, которые нужно вложить в их закупку", - добавили в издании.

Эксперты объясняют, что, к примеру, одна гиперзвуковая ракета Dark Eagle стоит более 40 млн долларов за единицу. Хотя она и может бить на 3700 км, однако имеет смехотворную массу взрывчатки.

