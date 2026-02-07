Графики отключений света на 8 февраля: когда не будет электроэнергии в воскресенье

В отдельных регионах будут применять и аварийное отключение электроэнергии абонентам.

В воскресенье, 8 февраля, в Украине в течение суток будут применяться графики почасовых отключений электроэнергии для бытовых потребителей, а также графики ограничения мощности – для промышленных.

Об этом сообщает "Укрэнерго". Отмечается, что в отдельных регионах до стабилизации энергосистемы будут применять и аварийные отключения абонентов.

"Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее перейти к прогнозируемым графикам вынужденных отключений во всех регионах. Причина введения ограничений – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергосистему", – подчеркнули в "Укрэнерго".

Там отметили, что ситуация в энергосистеме может измениться. За актуальными данными о времени и объемах отключений по вашему адресу следует обращаться к ресурсам облэнерго в вашем регионе.

Энергетики призывают украинцев экономно потреблять свет, когда он появляется по графикам.

Новость будет дополняться графиками отключений.

Ситуация в энергосистеме Украины

7 февраля российские захватчики в очередной раз нанесли массированный удар по энергетической инфраструктуре Украины.

В частности, из-за атаки оккупантов остановила работу Бурштынская ТЭС, что в Ивано-Франковской области. Объект получил значительные повреждения. В самом же Бурштыне наблюдаются проблемы с отоплением и водой.

Между тем в Министерстве энергетики Украины сообщили, что ситуация в энергосистеме остается очень сложной. Особенно тяжело в Киеве, где потребители получают электроэнергию только на полтора-два часа. Ближайшие дни будут сложными, говорят энергетики:

"Из-за повреждения высоковольтных подстанций были вынужденно разгружены АЭС. Сейчас в большинстве областей продолжают действовать аварийные отключения. Потеря мощности в результате ночной атаки создала дополнительный значительный дефицит электроэнергии, который крайне трудно перекрыть, поэтому ближайшие дни будут тяжелыми".

