Россия готовит новые наступления на Украину: в ISW раскрыли сроки

Ситуация на фронте в Украине говорит о том, что РФ готовится к новому наступлению сразу на нескольких направлениях. Таким образом, Кремль делает ставку на силовой сценарий окончания войны.

Об этом говорится в новом отчете Института по изучению войны (ISW). Аналитики отметили, что летом РФ намерена развернуть масштабные наступательные действия на юге Украины и на Донбассе.

В отчете говорится, что для реализации таких планов российского военного командования, Кремль задействует стратегические резервы, формирование которых идет еще с 2025 года.

Аналитики Института отметили, что такое положение вещей говорит о том, что Кремль и не думает заканчивать войну против Украины.

При этом в ISW обратили внимание на то, что несмотря на такие амбициозные планы на счет войны, Россия сталкивается с серьезными ограничениями. В частности, по оценкам аналитиков, имеющихся у россиян резервов может оказаться недостаточно для достижения намеченных военных целей.

"РФ испытывает трудности с пополнением постоянных потерь живой силы, что снижает потенциал для проведения длительных и интенсивных наступлений", - считают аналитики.

Направления наступлений

В своем обзоре аналитики ссылаются на прогноз военного обозревателя Константина Машовца, который считает, что новое масштабное наступление РФ может может начаться уже в апреле и будет сосредоточено на направлениях Славянск–Краматорск или Орехов–Запорожье.

Однако, аналитики ISW усомнились, что РФ достигнет успеха, особенно ввиду нынешнего ее положения на фронте. Они объяснили, что в настоящее время оккупанты застряли на уровне тактических задач и не достигают каких-либо успехов на указанных направлениях.

"Это ставит под сомнение способность РФ реализовать планы по масштабному наступлению в заявленные сроки", - констатировали аналитики.

Война в Украине: новости

7 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что в этом году РФ запланировала увеличить численность войск беспилотных систем на 79 тыс. человек. В целом РФ намерена довести численность своих беспилотных войск до 165 тыс. человек.

Кроме того, враг принял на вооружение дроны-перехватчики и наращивает их производство. Также оккупанты испытывают в боевых действиях реактивные "Герань-4" и "Герань-5".

