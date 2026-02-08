Ученые обнаружили на древней рукописи скрытую 1500-летнюю карту звезд 'отца астрономии'

До недавнего времени от этой работы Гиппарха остались только упоминания из вторых рук и несколько символов, высеченных на статуях.

Ученые обнаружили самую раннюю в мире кариу звезд на древней рукописи. Это удалось благодаря современным технологиям, пишет Daily Galaxy.

Отмечается, что древнегреческий астроном Гиппарх, которого называют "отцом астрономии", составил карту звезд на глаз более 1500 лет назад. Тем не менее, его работа исчезла на века.

Теперь же ученые благодаря рентгену и другим технологиям смогли обнаружить эту карту под слоями религиозных текстов. В издании подчеркнули, что это яркий пример того, насколько правы были ранние астрономы.

До недавнего времени от работы Гиппарха остались только упоминания из вторых рук и несколько символов, высеченных на статуях, таких как Фарнезский атлас, а фактические положения звезд из его карты исчезли.

Ученые под руководством Виктора Гисемберга из Сорбоннского университета в ходе исследования обнаружили следы древнегреческой письменности на палимпсесте, пергаментной рукописи, которая была стерта и использована повторно. Они использовали рентгеновские лучи из ускорителя частиц в Национальной ускорительной лаборатории SLAC, чтобы раскрыть стертый текст.

Исследователи поделились, что оригинальные чернила, которые использовал Гиппарх, имели другой химический состав, чем более поздние религиозные писания, что позволяло выделить их при правильном сканировании.

Сейчас рукопись хранится в Музее Библии в Вашингтоне. Она настолько хрупкая, что ее пришлось вручную перевозить в лабораторию в контейнерах с контролируемым климатом.

Всего ученые отсканировали 11 страниц с помощью чрезвычайно коротких рентгеновских импульсов, каждый из которых длился всего десять миллисекунд, и сфокусировали луч на области, не шире человеческого волоса. По мере сканирования на экране стали четко появляться символы стертого греческого текста.

Ученые рассказали, что карта звезд Гиппарха составлена из десяти более старых текстов на греческом и арамейском языках, и в конечном итоге был переписан на сирийском языке с добавлением религиозных писаний святого Иоанна Климака. Это наслоение могло навсегда похоронить наследие астронома, но с помощью современных инструментов и тщательной детективной работы одна из самых ранних карт звезд наконец-то снова увидела свет.

