РФ массированно обстреляла Херсон: в городе возникли масштабные пожары, есть много раненых

Трое раненых женщин с различными травмами были госпитализированы в больницу.

Российская армия осуществила массированный обстрел Херсона, в результате чего были травмированы шесть человек. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Херсонской области.

В результате удара произошли масштабные пожары и разрушения. По разным адресам произошли возгорания частных жилых домов, нежилого и складского здания, гаража, а также многоквартирного дома.

"Во время ликвидации последствий атаки чрезвычайники спасли 2 женщин: одну деблокировали из-под завалов частного дома, другую - из поврежденной квартиры", - добавили в сообщении ГСЧС.

Несмотря на сложную ситуацию с безопасностью, спасатели ликвидировали пожар.

В то же время в Херсонской ГВА уточнили, что по состоянию на 07:00 известно о семерых пострадавших в результате удара РФ по жилым кварталам Центрального и Корабельного районов.

"Это женщины разного возраста - от 44 до 86 лет. Пострадавшим 75, 84 и двум 76-летним медики оказали необходимую помощь на месте. У всех - контузии, взрывные и закрытые черепно-мозговые травмы", - отметили в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что трое пострадавших были госпитализированы в больницу. 68-летняя жительница Херсона получила взрывную травму, ожоги рук, ног и дыхательных путей.

"У женщины 86 лет контузия, взрывная и закрытая черепно-мозговая, а также осколочное ранение правого бедра. 44-летняя пострадавшая предварительно получила взрывную травму. Медики продолжают дообследование", - сообщили в Херсонской ГВА.

Как писал УНИАН, после полуночи оккупанты нанесли удары по Днепропетровской и Запорожской областям, в результате чего в Днепровском районе пострадал 10-летний мальчик. Сейчас ребенок находится в больнице, медики оценивают его состояние как средней тяжести.

Также в течение суток в результате обстрелов РФ Запорожского и Пологовского районов погиб один человек, еще восемь человек получили ранения.

Кроме того, 7 февраля Россия атаковала склады и логистический центр в Киевской области, в результате чего возник масштабный пожар. В то же время из-за российской атаки в Броварском районе повреждены пять частных домов и четыре автомобиля.

