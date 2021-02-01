Президент Украины подчеркнул, что сотрудничество правоохранительных органов разных стран является нормальным.

Украина готова помочь США в расследовании дел против личного адвоката Трампа Руди Джулиани и сына президента США Хантера Байдена.

Об этом президент Украины заявил в интервью программе Axios, пишет "Голос Америки".

В частности, Зеленского спросили о готовности сотрудничать или способствовать расследованию против Руди Джулиани относительно его связей с российскими агентами в Украине.

"Мы готовы помогать. Наша позиция очень правильная и продуктивная: мы готовы помогать Соединенным Штатам получить правду. Потому что для нас это очень и очень важно", - сказал Зеленский.

Глава государства также подтвердил, что Украина готова содействовать федеральному расследованию против Хантера Байдена и его дел в Украине, если об этом попросят.

"Уголовные органы - прокуратура, или другие органы в любой стране могут сотрудничать. Я считаю, что это нормально", - сказал Зеленский.

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Скандал с деятельностью сына Байдена в Украине

20 мая на пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что генпрокурор Ирина Венедиктова зарегистрировала уголовное производство относительно обнародованных 19 мая записей якобы переговоров экс-президента Украины Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Байденом и бывшим госсекретарем Джоном Керри. В ходе этих разговоров от Порошенко якобы требовали обеспечить увольнение Виктора Шокина с должности генпрокурора.

Ранее Шокин, занимавший должность генпрокурора в 2015-2016 годах, утверждал, что его заставили написать заявление об увольнении из-за расследования против должностных лиц компании "Бурисма" (Burisma). Он предполагал, что компания Burisma Holdings Limited имела поддержку США. В 2014 году членом совета директоров Burisma стал сын экс-вице-президента США Хантер Байден.

Судья Печерского райсуда Сергей Вовк своим постановлением обязал офис генпрокурора открыть уголовное производство по вмешательству бывшего вице-президента США Байдена в деятельность Шокина.

Расследование против Рудольфа Джулиани

В ноябре 2019 года против Джулиани было начато расследование об отсутствии регистрации в качестве иностранного агента и связи с выходцами из СССР Игорем Фруманом и Львом Парнасом. Они помогали Джулиани искать компромат на Хантера Байдена и вели в Украине газовый бизнес.

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Автор: УНИАН