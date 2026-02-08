8 февраля принято работать на огороде и определять будущую погоду по приметам.

Восьмой день февраля интересен для нашей страны тем, что эта дата связана с несколькими важными историческими событиями. Также есть отдельный народный праздник сегодня в Украине, который считается счастливым для многих дел. А международное торжество этого дня посвящается всем женатым парам планеты.

Какой сегодня праздник церковный

Православные люди, которые перешли на новый календарь, 8 февраля должны чествовать великомученика Федора Стратилата и пророка Захария Серповидца. По старому, то есть юлианскому календарю, сегодня праздник великого христианского святого и праведника Феодора Студита.

Какой сегодня праздник в Украине

В нашей стране отдельных торжеств в сегодняшнюю дату нет, поэтому украинцы могут просто насладиться воскресеньем. И хотя праздник 8 февраля отсутствует, в эту дату вспоминаем несколько важных для Украины происшествий.

К примеру в 1106 году князь Владимир Мономах написал "Поучение", первую художественную дидактическую проповедь в Киевской Руси. В 1914 году создано украинское издательство "Новый Свет" в канадском Монреале, в 1921 году "Аскания-Нова" получила статус заповедника. В 1994 году Украина стала членом НАТОвской программы "Партнерство ради мира".

Какой сегодня праздник в мире

Во второе февральское воскресенье на планете проводится Всемирный день брака, посвященный семье как основной ячейке общества, а также важности супружеской любви, верности, взаимопонимания. Основатели праздника напоминают, что брак - это не просто юридический документ, а также ежедневная работа в паре и поиск компромиссов. Также эта дата считается удачной, чтобы сделать предложение руки и сердца.

Остальные праздники сегодня, которые также имеют международный масштаб, это День оперы, День шотландского виски, День воздушного змея, День отмены рабства цыган.

Какой сегодня праздник в народе

Славяне имели собственные приметы, которые предсказывали погоду 8 февраля:

если из-под снега показались мыши, то скоро наступит оттепель;

снежная метель предвещает скудный урожай летом;

если с крыш много капает, то будет ранняя весна;

прогремел гром - к дождливому лету.

Наши предки в этот день молились за ужином. Тематику молитв можно определить по тому, какой сегодня церковный праздник. По новому стилю вспоминают святых Захария и Федора, у которых просят разрешения конфликтов и примирения с врагами. А покровитель этого дня по старому стилю Феодор Студит считается защитником военнослужащих. Ему читается молитва за воинов.

Также в народных верованиях принято посвящать этот день работе в саду и на огороде, высадке рассады, заточке садовых инструментов. Люди говорили, что кто заранее подготовится к посевному сезону, будет вознагражден хорошим урожаем.

Ещё 8 февраля - очень удачный день для свадьбы; такая пара будет дружной и счастливой.

Что нельзя делать сегодня

Чтобы не навлечь на себя неприятности, не стоит в праздник сегодня завидовать другим и желать себе чужого добра, иначе на вас перейдут и проблемы других людей. Также дата считается не очень благоприятной для медицинских операций.

