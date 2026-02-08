Восьмой день февраля интересен для нашей страны тем, что эта дата связана с несколькими важными историческими событиями. Также есть отдельный народный праздник сегодня в Украине, который считается счастливым для многих дел. А международное торжество этого дня посвящается всем женатым парам планеты.
Какой сегодня праздник церковный
Православные люди, которые перешли на новый календарь, 8 февраля должны чествовать великомученика Федора Стратилата и пророка Захария Серповидца. По старому, то есть юлианскому календарю, сегодня праздник великого христианского святого и праведника Феодора Студита.
Какой сегодня праздник в Украине
В нашей стране отдельных торжеств в сегодняшнюю дату нет, поэтому украинцы могут просто насладиться воскресеньем. И хотя праздник 8 февраля отсутствует, в эту дату вспоминаем несколько важных для Украины происшествий.
К примеру в 1106 году князь Владимир Мономах написал "Поучение", первую художественную дидактическую проповедь в Киевской Руси. В 1914 году создано украинское издательство "Новый Свет" в канадском Монреале, в 1921 году "Аскания-Нова" получила статус заповедника. В 1994 году Украина стала членом НАТОвской программы "Партнерство ради мира".
Какой сегодня праздник в мире
Во второе февральское воскресенье на планете проводится Всемирный день брака, посвященный семье как основной ячейке общества, а также важности супружеской любви, верности, взаимопонимания. Основатели праздника напоминают, что брак - это не просто юридический документ, а также ежедневная работа в паре и поиск компромиссов. Также эта дата считается удачной, чтобы сделать предложение руки и сердца.
Остальные праздники сегодня, которые также имеют международный масштаб, это День оперы, День шотландского виски, День воздушного змея, День отмены рабства цыган.
Какой сегодня праздник в народе
Славяне имели собственные приметы, которые предсказывали погоду 8 февраля:
- если из-под снега показались мыши, то скоро наступит оттепель;
- снежная метель предвещает скудный урожай летом;
- если с крыш много капает, то будет ранняя весна;
- прогремел гром - к дождливому лету.
Наши предки в этот день молились за ужином. Тематику молитв можно определить по тому, какой сегодня церковный праздник. По новому стилю вспоминают святых Захария и Федора, у которых просят разрешения конфликтов и примирения с врагами. А покровитель этого дня по старому стилю Феодор Студит считается защитником военнослужащих. Ему читается молитва за воинов.
Также в народных верованиях принято посвящать этот день работе в саду и на огороде, высадке рассады, заточке садовых инструментов. Люди говорили, что кто заранее подготовится к посевному сезону, будет вознагражден хорошим урожаем.
Ещё 8 февраля - очень удачный день для свадьбы; такая пара будет дружной и счастливой.
Что нельзя делать сегодня
Чтобы не навлечь на себя неприятности, не стоит в праздник сегодня завидовать другим и желать себе чужого добра, иначе на вас перейдут и проблемы других людей. Также дата считается не очень благоприятной для медицинских операций.