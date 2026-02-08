Рисунок стопы работы Микеланджело продали за рекордную сумму: чем он уникален

Рисунок являлся подготовительным этюдом к фрескам потолка Сикстинской капеллы.

Небольшой рисунок с изображением человеческой стопы работы Микеланджело, продали на аукционе Christie's за $27,2 млн.

Как пишет Bild, стартовая цена составляла всего $1,5 млн. Причина такого взлета цены - наличие подписи автора и редкость лота. Имя покупателя самой дорогой когда-либо проданной графической работы Микеланджело не раскрывается.

Эксперты выяснили, что рисунок являлся подготовительным этюдом к фрескам потолка Сикстинской капеллы. На листе красным и черным углем нарисована правая стопа "Ливийской сивиллы" - одной из фигур знаменитого росписного цикла.

Как отметили эксперты, именно такие находки почти никогда не появляются на рынке, поскольку от Микеланджело сохранилось крайне мало работ, напрямую связанных с Сикстинской капеллой.

Аукционный дом сообщил, что редчайший рисунок находился у частного владельца из Калифорнии, который получил его в подарок от бабушки.

Микеланджело и Сикстинская капелла

Сам Микеланджело работал над потолком капеллы с 1508 по 1512 год по заказу Папы Римского Юлия II, хотя считал себя прежде всего скульптором. Эта работа стала одним из самых впечатляющих произведений художника.

Ранее ученые предположили, что известный скульптор и художник Ренессанса Микеланджело мог знать систему кровообращения еще до того, как ее открыли врачи. О чем свидетельствует яремная вена, которую видно на шее статуи Давида.

Также Микеланджело, вероятно, мог изобразить женщину с больной грудью на своей известной фреске с библейским потопом на потолке Сикстинской капеллы. Такое мнение высказал ряд европейских исследователей. В частности команда искусствоведов и медицинских экспертов выяснила, что скульптор подробно прорисовал правую молочную железу женщины и участок возле правой подмышки, что свидетельствует о болезни.

