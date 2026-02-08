Ученые нашли первую 'ветвь' на 'дереве жизни' всех современных животных

Предок всех современных животных разделился на два отдельных вида около 600 миллионов лет назад.

Ученые сделали прорыв в понимании эволюции животных, найдя момент, когда на условном "Дереве жизни" животные впервые разделились на два отдельных вида. Как пишет Popular Mechanics, эволюционный раскол произошел примерно 600 миллионов лет назад, дав старт современному биологическому разнообразию на планете.

Исследователи отмечают, что когда-то давно первое на планете животное разделилось на два отдельных вида – предка почти всех современных животных и его "сестру" или "брата". Эта сестра/брат является предком только одной группы современных животных.

На протяжении десятилетий биологи спорили, кто именно был первым "ответвлением" от общего предка всех животных. Основными кандидатами назывались губки и гребенчатые медузы – простые водные организмы с древним происхождением.

Новое исследование применило инновационный подход: вместо сравнения только наборов генов ученые проанализировали их расположение на хромосомах. Оказалось, что у гребенчатых медуз и близких одноклеточных родственников, которые не являются животными, 14 ключевых групп генов расположены в одинаковых хромосомах. А вот у морских губок эти же гены присутствуют только в семи одинаковых хромосомах, то есть эволюционно губки стоят дальше одноклеточных предков, чем гребенчатые медузы.

Таким образом, именно гребенчатые медузы оказались первой ветвью животного мира, той самой потерянной "сестрой" или "братом" предка всех современных животных. Сейчас эти медузы в генетическом плане максимально удалены от остальных животных на планете, потому что их предок был первым, кто отделился от общего "дерева жизни".

Это открытие не только ставит точку в многолетней научной дискуссии, но и меняет подход к изучению эволюции сложных признаков. Гребенчатые медузы теперь считаются "сестринской" линией для всех других животных, а их особенности – в частности элементы нервной системы – могут быть не примитивными остатками, а результатом независимых эволюционных инноваций.

В более широком смысле результаты исследования открывают новые возможности для анализа эволюции жизни, показывая, что структура генома может быть ключом к решению фундаментальных биологических вопросов.

Как писал УНАН, овладение огнем не только стало первой технологией человека и запустило развитие культуры, но также, вероятно, сыграло важную роль в формировании нашей иммунной системы.

Ученые выяснили, что ожоги вызывают уникальную иммунную реакцию, которая защищает кожу от инфекций. Постоянное взаимодействие с огнем в течение миллионов лет могло стимулировать эволюцию генов, ответственных за восстановление кожи, чувствительность к боли и образование рубцов, повышая выживаемость наших предков после частых ожогов.

