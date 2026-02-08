Удары по химзаводам РФ могут парализовать производство топлива для баллистики, - эксперт

По словам Нарожного, очень интересным для Украины является также нефтеналивной терминал в Новороссийске.

Производство топлива для баллистических ракет - это очень взрывоопасный процесс, любой удар замедлит производство двигателей для баллистики. Об этом в эфире Radio NV сказал Павел Нарожный, основатель Благотворительной организации "Реактивная почта", военный эксперт.

Отвечая на вопрос о последних ударах по России, он подчеркнул, что главная задача - сделать так, чтобы у российской армии были огромные проблемы с питанием и логистикой.

"Удары, направленные по экспорту нефтепродуктов. Новороссийск - это один из крупнейших портов, через который идут нефтепродукты, через который идет нефть и другие товары отгружаются. Новороссийск очень хорошо защищен, но мы видим, что и туда долетает, и там что-то взрывается", - сказал Нарожный и добавил, что самым интересным для нас является нефтеналивной терминал в Новороссийске.

Говоря об ударе по экспериментальному химическому заводу Редкинский в Тверской области России, который производит специальные химические компоненты, в частности, для авиационной и оборонной промышленности, в том числе топливо для крылатых и баллистических ракет, Нарожный отметил, что топливо для баллистических ракет - это очень высокотехнологичное производство.

"Это все, во-первых, очень долго происходит. Во-вторых, это очень взрывоопасный процесс. То есть во время этого производства могут быть огромные пожарные проблемы. Поэтому любой удар - это однозначно замедлит производство двигателей для баллистических ракет", - подчеркнул эксперт.

Он также отметил, что твердотопливные ракеты - это не только баллистические ракеты, - это могут быть и ракеты для систем противовоздушной обороны, а также реактивные системы залпового огня, то есть неуправляемые ракеты, артиллерийские снаряды.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 7 февраля дроны атаковали стратегический завод российского военно-промышленного комплекса в Тверской области, возник пожар. Этот завод выпускает химические компоненты для авиационной и оборонной промышленности.

"Милитарный" отметил, что этот завод имеет критическое значение для российской ракетной программы, поскольку здесь синтезируют авиационное топливо децилин (Т-10), необходимое для работы двигателей стратегических крылатых ракет Х-101, Х-555 и "Калибр".

В частности, заправка одной ракеты Х-101 требует около полутора тонн децилина, поэтому остановка производственных линий напрямую повлияет на способность врага готовить новые массированные обстрелы.

